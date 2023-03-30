Скільки коштує «перевзути» машину в літню гуму у Дніпрі: ціни 2023

У найближчі кілька днів на Дніпро чекає потепління, тому автомобілісти почнуть змінювати зимові шини на літні. «Перевзувати» машину рекомендується коли за вікном буде стабільна погода з температурою +10 градусів тепла і більше.

Перед тим, як поставити нові колеса, їх необхідно уважно оглянути і перевірити знос по виступах на дні канавок протектора. Зробити це допоможуть на шиномонтажі. Після зміни гуми може знадобитися балансування колес.

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштуватиме шиномонтаж і подальше балансування коліс у Дніпрі.

На офіційних сервісах за зміну колес та їхнє балансування просять від 650 до 950 гривень за всі 4 колеса. Ціна залежить від діаметра колісних дисків. Дешевше буде для тих, хто їздить на 13-17 дисках, тим, хто віддає перевагу від 18 до 20 – доведеться заплатити більше.

На СТО середня ціна за «перевзуття» також залежить від діаметра коліс та починається від 640 грн для тих, хто їздить на дисках діаметром 13 та водить седан. Для тих, хто пересувається на колесах із діаметром 22 – доведеться віддати 1200 грн.

Для тих, хто їздить на кросовері, вартість шиномонтажу зростає в порівнянні з седаном на 100 грн і стартує від 740 грн за 4 «тринадцяті» колеса.

Власникам джипів змінити шини коштуватиме мінімум 900 грн, якщо діаметр колеса від 17 і закінчуючи 1400 грн якщо машина «носить» колеса 22 діаметра.

Ціна може бути трохи нижчою, частина СТО готова надати знижку клієнтам, тому витративши час і пошукавши в інтернеті акційні пропозиції, можна трохи заощадити. З різними знижками від СТО ціна на зміну гуми може починатися від 500 грн для седана, 800 грн для «паркетника» та 940 грн. для джипа.

Ціна за заміну колес залежить від того, з якого матеріалу зроблені диски. Якщо зі сталі – в середньому буде дешевше на 50 грн, якщо з легкосплавних матеріалів – доведеться платити дорожче, а також на вартість впливає і потрібно просто зняти одні колеса і поставити інші або поміняти ще й самі диски в колесах – це коли у власника авто є лише комплект літньої гуми, але на ній не стоять диски. У такому разі потрібно буде доплатити ще 200 грн.

Ті, хто можуть поміняти колеса на авто самостійно і їм необхідне лише балансування, повинні будуть віддати в середньому від 300 грн за послугу.

У деяких випадках після заміни гуми може знадобитися зробити розвал-сходження. За дві осі в середньому потрібно буде віддати від 400 грн., одна вісь коштуватиме 250-300 грн. Але ця «процедура» не є обов’язковою і залежить від стану авто.

Підрахувавши вартість заміни зимових шин на літні можна сказати, що для водія найпоширенішого авто – седана доведеться викласти в середньому 500-700 грн, за наявності гуми на дисках, якщо їх потрібно переставляти – вартість буде більшою.

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