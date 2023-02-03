Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в різних районах Дніпра (ФОТО)

У Дніпрі дещо знизилися ціни на оренду однокімнатних квартир. Зняти житло тепер можна від 6 тис. грн і при цьому квартира буде в нормальному стані. За 12 тис грн можна жити у центрі міста, у приміщенні з євроремонтом та новими меблями. При цьому в орендну плату за житло не входить оплата комуналки, її доведеться сплачувати окремо.

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштуватиме оренда «однушки» в різних популярних для проживання районах Дніпра і зібрали всю інформацію в добірку з ТОП-12 квартир в оренду.

Оренда квартири в районі 12 кварталу в Дніпрі коштуватиме 6 тис грн. За ці гроші квартиронаймач отримає житло на 3 поверсі панельного будинку. У квартирі є два дивани, необхідна техніка, встановлені лічильники на комунальні послуги. У приміщенні було зроблено косметичний ремонт та досить нові меблі. Квартира виглядає доглянутою.

Зняти житло у нагірному мікрорайоні, на вулиці Гоголя коштуватиме 9 тис грн. Квартира розташована на 2 поверсі 6-поверхового будинку, в ній 2 спальних місця. Серед переваг є газова колонка, а значить завжди буде на чому приготувати їжу і можливість скупатися в гарячій воді. Квартира утеплена, нещодавно був зроблений євроремонт, є балкон, всі необхідні меблі та техніка і навіть кондиціонер.

Місяць проживання у квартирі на проспекті Поля коштуватиме 7 тис грн. Можливий торг. У квартирі є всі необхідні меблі, а ось з приводу техніки – невідомо. У приміщенні був простий косметичний ремонт. Меблі не нові, але виглядають досить добре.

Оренда однокімнатної на проспекті Гагаріна коштуватиме 6,5 тис грн на місяць. Житло знаходиться на початку проспекту, неподалік парку, розташоване на 4 поверсі 5-ти поверхового будинку. У квартирі косметичний ремонт, досить нові меблі, є необхідна техніка.

Зняти квартиру на Титова з гарним ремонтом та новими меблями коштуватиме 9 тис грн на місяць. Розташована на 5, останньому поверсі будинку. У квартирі є потрібна техніка.

Стільки ж обійдеться оренда однокімнатної на житловому масиві Лівобережний. У приміщенні євроремонт, нові меблі та техніка. Втім, і меблів, і техніки мінімум, але це найнеобхідніше. Квартиронаймачеві також дістанеться обладнаний балкон, де можна працювати або пити чай.

Зняти квартиру на Соколі коштуватиме 10 тис. грн. Приміщення тільки після ремонту, є меблі та побутова техніка. Із плюсів є газова плита, тобто під час відключення світла квартирант не залишиться голодним. І, як зазначає орендодавець, у будинку: «майже ніколи не відключають світло». Серед переваг – розташування будинку практично біля самої зупинки транспорту та поряд із магазинами.

Оренда квартири на житловому масиві Перемога-6 коштуватиме 7 тис грн. Знаходиться житло на 9-му, останньому поверсі панельного будинку. У квартирі кухня-студія, нещодавно був виконаний ремонт, є меблі та техніка.

11,5 тис грн коштуватиме оренда житла на Січеславській Набережній. Хоч квартира однокімнатна, але розміститися в ній зможуть 3-4 особи, оскільки є диван і ліжко. Житло знаходиться на середньому поверсі 9-поверхового будинку, вікна виходять на річку. Ремонт був косметичний і кілька років тому, а ось меблі досить нові.

Проживання на центральному проспекті Дніпра коштуватиме 12,5 тис грн на місяць. Знаходиться житло неподалік пам’ятника Слави. У квартири був зроблений євроремонт, є гарні нові меблі. Власник дозволяє проживання з маленькими тваринками, але без дітей. Розташована квартира на 5 поверсі будинку-хрущовки.

Оренда малогабаритної квартири на проспекті Сергія Нігояна коштуватиме 6 тис грн на місяць. У приміщенні виконано свіжий ремонт, є техніка та меблі, встановлено автономне електроживлення.

Проживання у квартирі на Старокозацькій вулиці у Дніпрі коштуватиме 9 тис грн. Квартиронаймач отримає приміщення зі свіжим ремонтом, новими меблями та практично в центрі міста. Знаходиться житло на 9 поверсі панельного будинку, є необхідні меблі та техніка.

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