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  • Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в різних районах Дніпра (ФОТО)

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в різних районах Дніпра (ФОТО)

Сьогодні 13:06
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У Дніпрі дещо знизилися ціни на оренду однокімнатних квартир. Зняти житло тепер можна від 6 тис. грн і при цьому квартира буде в нормальному стані. За 12 тис грн можна жити у центрі міста, у приміщенні з євроремонтом та новими меблями. При цьому в орендну плату за житло не входить оплата комуналки, її доведеться сплачувати окремо.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в різних районах Дніпра (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштуватиме оренда «однушки» в різних популярних для проживання районах Дніпра і зібрали всю інформацію в добірку з ТОП-12 квартир в оренду.

Оренда квартири в районі 12 кварталу в Дніпрі коштуватиме 6 тис грн. За ці гроші квартиронаймач отримає житло на 3 поверсі панельного будинку. У квартирі є два дивани, необхідна техніка, встановлені лічильники на комунальні послуги. У приміщенні було зроблено косметичний ремонт та досить нові меблі. Квартира виглядає доглянутою.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в різних районах Дніпра (ФОТО)

Зняти житло у нагірному мікрорайоні, на вулиці Гоголя коштуватиме 9 тис грн. Квартира розташована на 2 поверсі 6-поверхового будинку, в ній 2 спальних місця. Серед переваг є газова колонка, а значить завжди буде на чому приготувати їжу і можливість скупатися в гарячій воді. Квартира утеплена, нещодавно був зроблений євроремонт, є балкон, всі необхідні меблі та техніка і навіть кондиціонер.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в різних районах Дніпра (ФОТО)

Місяць проживання у квартирі на проспекті Поля коштуватиме 7 тис грн. Можливий торг. У квартирі є всі необхідні меблі, а ось з приводу техніки – невідомо. У приміщенні був простий косметичний ремонт. Меблі не нові, але виглядають досить добре.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в різних районах Дніпра (ФОТО)

Оренда однокімнатної на проспекті Гагаріна коштуватиме 6,5 тис грн на місяць. Житло знаходиться на початку проспекту, неподалік парку, розташоване на 4 поверсі 5-ти поверхового будинку. У квартирі косметичний ремонт, досить нові меблі, є необхідна техніка.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в різних районах Дніпра (ФОТО)

Зняти квартиру на Титова з гарним ремонтом та новими меблями коштуватиме 9 тис грн на місяць. Розташована на 5, останньому поверсі будинку. У квартирі є потрібна техніка.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в різних районах Дніпра (ФОТО)

Стільки ж обійдеться оренда однокімнатної на житловому масиві Лівобережний. У приміщенні євроремонт,  нові меблі та техніка. Втім, і меблів, і техніки мінімум, але це найнеобхідніше. Квартиронаймачеві також дістанеться обладнаний балкон, де можна працювати або пити чай.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в різних районах Дніпра (ФОТО)

Зняти квартиру на Соколі коштуватиме 10 тис. грн. Приміщення тільки після ремонту, є меблі та побутова техніка. Із плюсів є газова плита, тобто під час відключення світла квартирант не залишиться голодним. І, як зазначає орендодавець, у будинку: «майже ніколи не відключають світло». Серед переваг – розташування будинку практично біля самої зупинки транспорту та поряд із магазинами.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в різних районах Дніпра (ФОТО)

Оренда квартири на житловому масиві Перемога-6 коштуватиме 7 тис грн. Знаходиться житло на 9-му, останньому поверсі панельного будинку. У квартирі кухня-студія, нещодавно був виконаний ремонт, є меблі та техніка.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в різних районах Дніпра (ФОТО)

11,5 тис грн коштуватиме оренда житла на Січеславській Набережній. Хоч квартира однокімнатна, але розміститися в ній зможуть 3-4 особи, оскільки є диван і ліжко. Житло знаходиться на середньому поверсі 9-поверхового будинку, вікна виходять на річку. Ремонт був косметичний і кілька років тому, а ось меблі досить нові.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в різних районах Дніпра (ФОТО)

Проживання на центральному проспекті Дніпра коштуватиме 12,5 тис грн на місяць. Знаходиться житло неподалік пам’ятника Слави. У квартири був зроблений євроремонт, є гарні нові меблі. Власник дозволяє проживання з маленькими тваринками, але без дітей. Розташована квартира на 5 поверсі будинку-хрущовки.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в різних районах Дніпра (ФОТО)

Оренда малогабаритної квартири на проспекті Сергія Нігояна коштуватиме 6 тис грн на місяць. У приміщенні виконано свіжий ремонт, є техніка та меблі, встановлено автономне електроживлення.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в різних районах Дніпра (ФОТО)

Проживання у квартирі на Старокозацькій вулиці у Дніпрі коштуватиме 9 тис грн. Квартиронаймач отримає приміщення зі свіжим ремонтом, новими меблями та практично в центрі міста. Знаходиться житло на 9 поверсі панельного будинку, є необхідні меблі та техніка.

Новости Днепра про Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в різних районах Дніпра (ФОТО)

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Новости Днепра про Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в різних районах Дніпра (ФОТО)Українська

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