Скільки коштує оренда кімнати на місяць у різних районах Дніпра (ФОТО)

Зняти кімнату у Дніпрі здається оптимальним варіантом для студентів та тих, хто не хоче багато витрачати на оплату квартири та комунальні платежі – у такому разі оплачувати світло, газ та воду треба у розмірі 50% від рахунку. Але при цьому таке житло часто доведеться ділити або з іншими орендарями або з господарями квартир і будинків.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших кімнат у різних районах Дніпра: їх вартість та зовнішній вигляд.

Шевченківський район

Винайняти кімнату у Шевченківському районі Дніпра коштуватиме 2 тис грн. Житло знаходиться на першому поверсі панельного будинку, у трикімнатній квартирі. Проживання разом із господаркою житлової площі. Кімната розрахована на одну людину, але квартирувати разом із орендарем може кіт чи собака. Кімната знаходиться у районі Запорізького шосе.

Соборний район

Мінімальна ціна за оренду кімнати у цьому районі – 3 тис грн. Житло знаходиться у трикімнатній квартирі на 6 поверсі 14-ти поверхової будівлі. Платити за комуналку не треба. У квартирі вже мешкають інші квартиранти. Ремонт косметичний, набір меблів та техніки мінімальний. Кімната знаходиться на житловому масиві Перемога-2.

Центральний район

Зняти кімнату на проспекті Поля у Дніпрі можна за 4 тис. грн. Це мінімальна ціна за оренду приміщення у Центральному районі міста. Кімната здається у двокімнатній квартирі. У приміщенні також мешкає господиня житла. У кімнаті є ліжко, стіл, тумбочка, шафа. Орендар може користуватися кухнею, технікою та іншими зручностями, що є у квартирі.

Новокодацький район

У Новокодацькому районі Дніпра винайняти найдешевшу кімнату можна за 2 тис грн на місяць. Квартира, де може мешкати орендар, двокімнатна, знаходиться на середньому поверсі будинку-хрущовки. У квартирі мешкає її господиня. У кімнаті – мінімальний набір меблів, мешканець зможе користуватися кухнею та пральною машинкою.

Чечелівський район

За 2,5 тис грн можна винайняти кімнату в Чечелівському районі Дніпра, неподалік вулиці Робочої. Житло знаходиться у приватному будинку. У кімнаті диван, шафа, письмовий стіл. У будинку – нещодавно був ремонт. Також у будинку живе його господиня.

Індустріальний район

Найдешевша кімната в оренду в цьому районі коштуватиме 3,5 тис грн на місяць. На сайті оголошень про здачу житла є одразу кілька пропозицій у такій ціновій категорії. Як правило, це кімната в двох або трикімнатній квартирі, проживання найчастіше з господарями. У недорогих кімнатах мінімум меблів – диван, шафа, стіл, тумба, телевізор та стільці. Квартиранту виділяється полиця в холодильники, а ще він може прати речі в машинці, користуватися балконом, кухнею та інше. Житло знаходиться неподалік вулиці Янтарної.

АНД-район

У цьому районі найдешевшу кімнату можна винайняти за ціною 2,4 тис грн на місяць. При цьому не потрібно сплачувати за комунальні послуги. Кімната знаходиться у приватному будинку без господарів, але з іншими орендарями. На подвір’ї є окрема літня кухня, туалет на вулиці. Проживати в кімнаті зможуть 2 особи. Будинок знаходиться неподалік оптового ринку.

Самарський район

У Самарському районі винайняти кімнату коштуватиме щонайменше 3,5 тис грн. Житло знаходиться у приватному будинку, на другому поверсі. Допускається проживання із домашніми тваринами. У кімнаті зможе проживати лише одна людина. У будинку є кілька санвузлів, вода зі свердловини, у кімнаті зроблено ремонт. У самому приміщенні – мінімум меблів – диван, стіл, шафа. Квартирант зможе користуватися кухнею, холодильником та іншими електроприладами для приготування їжі чи прання речей. Будинок розташований у приватному секторі за Слобожанським проспектом.

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