Скільки коштує однокімнатна квартира у різних районах Дніпра в новобудові, панельці та хрущовці (ФОТО)

У Дніпрі дедалі більше з'являється нових ЖК. Ціни на квадратні метри у них не надто відрізняються від цін на квартири на вторинному ринку.

Журналісти dnepr.info вирішили порівняти, скільки коштуватиме покупка однокімнатної квартири в Дніпрі на первинному і вторинному ринку. Для цього ми взяли райони, де є старі будинки та зведені нові ЖК та порівняли вартість квадратного метра в обох будинках. Зазначимо, зазвичай, у нових ЖК площа однокімнатної квартири трохи більша, ніж у будинках, побудованих у минулому столітті, але не набагато. Дуже часто квартири продають уже з ремонтом, меблями та технікою і якщо раніше така “комплектація” житла була характерна тільки для новобудов, то нині в такому самому вигляді виставляють на продаж однокімнатні квартири на вторинному ринку.

Нагірний район

У районі проспекту Гагаріна на вулиці Лазаряна є як старі п’ятиповерхівки, так і нові будинки. Однокімнатна квартира в будинку на 5 поверхів – «хрущовці» коштуватиме майже 1,5 млн грн. У квартирі 31 кв м, таким чином, 1 кв м житла коштує 47,3 тис. грн. При цьому в квартирі зроблено новий ремонт і є сучасні меблі та техніка. Житло знаходиться на останньому поверсі.

Також однокімнатна квартира, але вже в новому будинку на вулиці Лазаряна коштуватиме 2,6 млн грн. Ця квартира трохи більше за метражем – 45 кв м, але також знаходиться на п’ятому поверсі. Загалом у будинку 12 поверхів. Її так само продають з ремонтом, сучасними меблями та технікою. На подвір’ї є закрите паркування. Один квадратний метр площі в цій квартирі коштуватиме 57, 1 тис грн.

Центральний проспект

Купити однокімнатну квартиру в районі парку Глоби у Дніпрі на вторинному ринку коштуватиме 1,6 млн грн. Квартира з ремонтом та меблями, загальна площа 42 кв м. Житло знаходиться на другому поверсі 5-ти поверхового будинку. За кожен квадратний метр цієї квартири потрібно заплатити 39,3 тис. грн.

Купити квартиру також у районі парку Глоби, але у новому ЖК обійдеться 2,9 млн грн. Житло знаходиться на 12 поверсі 21 поверхового будинку. Загальна площа 50 кв м. Тут також зроблено новий ремонт, куплено меблі, техніку і навіть комплект посуду. Тут купити квадратний метр можна за 58,7 тис грн.

Перемога

Купити однокімнатну квартиру на Перемозі-6 у Дніпрі у 9-ти поверховому будинку коштуватиме 1,2 млн грн. Загальна площа квартири – 37 кв м. Вона знаходиться на 8 поверсі. Будинок зведений у 1980-х роках. Поруч знаходиться тупик маршруток і яхт-клуб «Січ». Квадратний метр житла коштуватиме 33,7 тис грн. У приміщенні потрібно робити ремонт.

Також на Перемозі-6, але вже у новому ЖК «Південний» купити однокімнатну квартиру можна за 2 млн грн. Знаходиться вона на 13 поверсі 16-ти поверхового будинку. Будівля зведена у 2021 році. Стан квартири – «після будівельників». Вартість квадратного метра майже 44 тис грн.

Лівобережний

Купити квартиру на вторинному ринку в районі житлового масиву Лівобережний у Дніпрі коштуватиме 1,5 млн грн. Квартира знаходиться на 7 поверсі 10 поверхового будинку. У ній 40 кв м, за кожен доведеться заплатити майже 37 тис грн. Тут новий ремонт, продають разом із меблями та технікою.

Житло в новому ЖК «Олімпійський» коштуватиме 2 млн грн. Квартира 43 кв м, знаходиться на 3 поверсі 7-ми поверхового будинку. Продається з технікою та меблями. Один квадратний метр коштуватиме 46,1 тис грн. Крім кімнати, кухні-студії та санвузла в квартирі є невелика вбиральня.

Набережна

Купити однокімнатну квартиру в панельному будинку на Січеславській Набережній можна за 1,8 млн грн. Загальна площа житла 38 кв м, вартість одного метра 46,8 тис грн. Квартира розташована на 6 поверсі. Продається разом з технікою та меблями. ремонт був три роки тому. З вікон видно ресторан «Поплавок».

Нових ЖК на Січеславській Набережній не так багато, купити квартиру можна як у будинку, який стільки будується, так і у зведеній будівлі. Так, квартира в ЖК «Фестивальний» коштуватиме 3,6 млн грн, а квадратний метр житла – 77 тис грн. Квартира знаходиться на 5 поверсі 7-ми поверхової будівлі. У ній зроблено ремонт, встановлена сучасна техніка та нові меблі. Загальна площа житла 46 кв м.

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