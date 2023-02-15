Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Скільки коштує купити замок у Дніпрі: з чайною кімнатою та мармуровими сходами (ФОТО)

Скільки коштує купити замок у Дніпрі: з чайною кімнатою та мармуровими сходами (ФОТО)

Сьогодні 13:07
просмотров

У Дніпрі є будинки, що зовні нагадують замки різних епох: з баштами, маленькими віконцями і високими парканами. Щоб житло було більше схоже на неприступну фортецю, його огороджують парканами. Журналісти dnepr.info зібрали добірку будинків Дніпра, що найбільше схожі на замки і зараз продаються.

Новости Днепра про Скільки коштує купити замок у Дніпрі: з чайною кімнатою та мармуровими сходами (ФОТО)

За 25 млн грн у Дніпрі можна придбати триповерховий будинок у формі замку на 823 кв.м. «Замок» зроблено лише наполовину. Новому господареві доведеться займатися оздобленням двох поверхів. На першому все ремонт вже зроблено. До будинку поведено всі комунікації. Знаходиться він на ділянці 82 сотки. У дворі молоді дерева, асфальт та квіткові клумби. Два заїзди та величезний паркан. Знаходиться будинок у селі Новоолександрівка.

Новости Днепра про Скільки коштує купити замок у Дніпрі: з чайною кімнатою та мармуровими сходами (ФОТО)

Триповерховий будинок, також стилізований під замок із вежами можна купити і дешевше, за 11 млн грн. Розташований він у Слобожанському. У ньому 4 кімнати та 280 кв.м площі. Встановлено індивідуальне газове опалення,  є гараж на 2 машини, в будинку авторський ремонт.

Новости Днепра про Скільки коштує купити замок у Дніпрі: з чайною кімнатою та мармуровими сходами (ФОТО)

Ділянка 13 соток з басейном, сауною та літнім будиночком.

Новости Днепра про Скільки коштує купити замок у Дніпрі: з чайною кімнатою та мармуровими сходами (ФОТО)

У будинку є величезний мармуровий камін та сходи, викладені цим каменем.

Новости Днепра про Скільки коштує купити замок у Дніпрі: з чайною кімнатою та мармуровими сходами (ФОТО)

Будинок на два поверхи та 10 кімнат можна купити в АНД-районі за 10,8 млн грн. Загальна площа будівлі 686 кв. У будинку є чайна кімната, більярдна кімната з джакузі, у дворі зона з басейном та гротом.

Новости Днепра про Скільки коштує купити замок у Дніпрі: з чайною кімнатою та мармуровими сходами (ФОТО)

Внутрішнє оздоблення будинку з мармуру, оніксу, травертину. Будівля зовні також нагадує старовинний замок. Усередині в приміщеннях стоять колони.

Новости Днепра про Скільки коштує купити замок у Дніпрі: з чайною кімнатою та мармуровими сходами (ФОТО)

 

Читайте також:

Новости Днепра про Скільки коштує купити замок у Дніпрі: з чайною кімнатою та мармуровими сходами (ФОТО)Українська Новости Днепра про Скільки коштує купити замок у Дніпрі: з чайною кімнатою та мармуровими сходами (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Легкоатлетка із Дніпра виграла 6 із 6 змагань в 2023 році
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:30
    Легкоатлетка із Дніпра виграла 6 із 6 змагань в 2023 році

    Легкоатлетка із Дніпра виграла шості змагання поспіль.

    Російський олігарх намагався вивезти націоналізоване майно з ГЗК на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:52
    Російський олігарх намагався вивезти націоналізоване майно з ГЗК на Дніпропетровщині

    З ГЗК на Дніпропетровщині, який націоналізовали на початку лютого, намагалися…

    Це рекорд: у Дніпрі за добу народилося 36 немовлят
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:18
    Це рекорд: у Дніпрі за добу народилося 36 немовлят

    Життя завжди перемагає!

    На вокзалі Дніпра з’явилися поїлки для тварин
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:09
    На вокзалі Дніпра з’явилися поїлки для тварин

    У Дніпрі на вокзалі встановлять поїлки для тварин.

    Наверх