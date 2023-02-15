Скільки коштує купити замок у Дніпрі: з чайною кімнатою та мармуровими сходами (ФОТО)

У Дніпрі є будинки, що зовні нагадують замки різних епох: з баштами, маленькими віконцями і високими парканами. Щоб житло було більше схоже на неприступну фортецю, його огороджують парканами. Журналісти dnepr.info зібрали добірку будинків Дніпра, що найбільше схожі на замки і зараз продаються.

За 25 млн грн у Дніпрі можна придбати триповерховий будинок у формі замку на 823 кв.м. «Замок» зроблено лише наполовину. Новому господареві доведеться займатися оздобленням двох поверхів. На першому все ремонт вже зроблено. До будинку поведено всі комунікації. Знаходиться він на ділянці 82 сотки. У дворі молоді дерева, асфальт та квіткові клумби. Два заїзди та величезний паркан. Знаходиться будинок у селі Новоолександрівка.

Триповерховий будинок, також стилізований під замок із вежами можна купити і дешевше, за 11 млн грн. Розташований він у Слобожанському. У ньому 4 кімнати та 280 кв.м площі. Встановлено індивідуальне газове опалення, є гараж на 2 машини, в будинку авторський ремонт.

Ділянка 13 соток з басейном, сауною та літнім будиночком.

У будинку є величезний мармуровий камін та сходи, викладені цим каменем.

Будинок на два поверхи та 10 кімнат можна купити в АНД-районі за 10,8 млн грн. Загальна площа будівлі 686 кв. У будинку є чайна кімната, більярдна кімната з джакузі, у дворі зона з басейном та гротом.

Внутрішнє оздоблення будинку з мармуру, оніксу, травертину. Будівля зовні також нагадує старовинний замок. Усередині в приміщеннях стоять колони.

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