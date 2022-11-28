Скільки дніпряни будуть платити за комуналку з 1 грудня

Про те, які тарифи на комуналку в Україні, розповіли в Знай.UA.
Тарифи на газ
Зараз тариф найбільшого постачальника газу “Нафтогазу” – 7,99 грн за кубометр газу. Ціни на блакитне паливо від інших газопостачальників дещо відрізняються.
Тарифи на тепло
Торік “Нафтогаз” продавав газ за 6,33 грн, а вже у грудні цьогоріч ціна становитиме 7,96 грн за кубометр. Наприклад, українці витратять на опалення будинку 200 кубів газу, то:
Утім, до кінця повномасштабної війни й ще 6 місяців після її завершення тариф залишиться на нинішньому рівні.
Тарифи на воду
Тарифи з водопостачання та водовідведення залежать від регіону, але вони також “заморожені” на рівні 24 лютого 2022 року.
Тарифи на воду в містах України:
Тариф на електроенергію
До кінця опалювального сезону, тобто до початку квітня, в Україні діятиме зафіксована ціна на електроенергію:
Тариф на електроенергію для підприємств
Нацкомісія з державного регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг розглядала варіант підвищити тарифи для підприємств, але представники багатьох підприємств виступили категорично проти, оскільки таке рішення змусило б їх повністю зупинити роботу. У зв’язку з цим тарифи на електроенергію для підприємств залишили незмінними з 1 січня 2022 року. Користувачі “НЕК Укренерго” платять так:
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