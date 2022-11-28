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Скільки дніпряни будуть платити за комуналку з 1 грудня

Сьогодні 21:17
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У зв’язку з повномасштабною війною в Україні зафіксували тарифи на комунальні послуги для населення, однак уже в грудні можуть змінитися тарифи для підприємств, що вплине на вартість товарів і послуг.

Новости Днепра про Скільки дніпряни будуть платити за комуналку з 1 грудня

Про те, які тарифи на комуналку в Україні, розповіли в Знай.UA.

Тарифи на газ

Зараз тариф найбільшого постачальника газу “Нафтогазу” – 7,99 грн за кубометр газу. Ціни на блакитне паливо від інших газопостачальників дещо відрізняються.

Тарифи на тепло

Торік “Нафтогаз” продавав газ за 6,33 грн, а вже у грудні цьогоріч ціна становитиме 7,96 грн за кубометр. Наприклад, українці витратять на опалення будинку 200 кубів газу, то:

  • у грудні 2022 платіжка за газ становитиме 1592 гривні;
  • у грудні 2021 вона була б 1266 гривень.

Утім, до кінця повномасштабної війни й ще 6 місяців після її завершення тариф залишиться на нинішньому рівні.

Тарифи на воду

Тарифи з водопостачання та водовідведення залежать від регіону, але вони також “заморожені” на рівні 24 лютого 2022 року.

Тарифи на воду в містах України:

  • Дніпроводоканал – 31,36 грн за кубометр води (водопостачання – 21,01 / водовідведення – 17,30);
  • Київводоканал – 30,38 грн (13,47/11,85);
  • Запорізький водоканал – 28,37 грн (14,84/8,80);
  • Львівводоканал – 25,88 грн (14,41/7,16);
  • Харківводоканал – 24,52 грн (13,36/7,07).

Тариф на електроенергію

До кінця опалювального сезону, тобто до початку квітня, в Україні діятиме зафіксована ціна на електроенергію:

  • домогосподарства, які споживають менше 250 кіловат-годин на місяць, платять за тарифом 1,44 грн за кіловат-годину;
  • ті, хто використовує понад 250 кіловат-годин, – 1,68 грн;
  • для гуртожитків, юридичних осіб, які розселяють у себе переселенців, дачних кооперативів, гаражів та релігійних організацій встановлений тариф на рівні 1,68 грн за кіловат-годину.

Тариф на електроенергію для підприємств

Нацкомісія з державного регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг розглядала варіант підвищити тарифи для підприємств, але представники багатьох підприємств виступили категорично проти, оскільки таке рішення змусило б їх повністю зупинити роботу. У зв’язку з цим тарифи на електроенергію для підприємств залишили незмінними з 1 січня 2022 року. Користувачі “НЕК Укренерго” платять так:

  • послуги передачі електроенергії – 345,64 грн;
  • підтримка виробників електроенергії із альтернативних джерел – 173,91 грн.

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Новости Днепра про Скільки дніпряни будуть платити за комуналку з 1 грудняУкраїнська

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