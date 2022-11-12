Скерували на нічні міста та села понад 50 снарядів: як минула ніч на Дніпропетровщині

Окупанти обстріляли три громади – Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Били «Градами» та важкою артилерією.
Про це повідомляє Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.
За його словами, ворог скерував на нічні міста та села понад 50 снарядів.
Попередньо, люди не постраждали.
Є руйнування житлових будинків. Деталі обстрілів уточнюються.
У решті районів ніч минула без тривог і надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно, – зазначив Валентин Резніченко.
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