Скеровував ракети на Придніпровську ТЕС та полював на ППО: у Дніпрі піймали російського агента

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.
За даними СБУ, чоловік працював в місцевій фармацевтичній компанії та займався поставками ліків, але під час своїх подорожей збирав інформацію про розташування ЗСУ.
Одним із його завдань було виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони та розташування оперативного командування українських військ.
Ці дані він передавав своїм кураторам в ГРУ.
Крім цього, відомо, що він коригував удари по об’єктам тепло та електрозабезпечення. Зокрема, збирав інформацію про наслідки удару по Придніпровській ТЕС.
Затримали агента під час чергового завдання, де він збирав дані про інфраструктурні об’єкти. Під час обшуків у квартирі затриманого, СБУ знайшла докази його протизаконної діяльності. Наразі чоловік знаходиться під вартою, його підозрюють у держзраді.
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