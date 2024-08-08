Скелелазка з Дніпра завершила Олімпаду-2024: результат спортсменки

Скелелазка Євгенія Казбекова з Дніпра не пройшла у фінал Олімпійських ігор — 2024.

В останньому етапі скелелазіння Євгенія Казбекова заробила 45.1 балів за підкорення каменів. Вона посіла 15 місце з 20 та завершила змагання на Олімпіаді в Парижі. У фінал пройшли перші 8 спортсменів.

Про це повідомили у Відділенні НОК України в Дніпропетровській області.

“Дякуємо, Женю, за боротьбу до останнього, за яскраві емоції від проходження траси, за достойне представлення українського спорту на найважливіших змаганнях чотириріччя!”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми також писали, що 6 серпня Анна Рижикова завершила Олімпіаду-2024 після півфіналу 400 метрів з/б.

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