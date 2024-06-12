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  • Сказ у котів, собак та лисиць: які міста та села в Дніпропетровській області визнали неблагополучними

Сказ у котів, собак та лисиць: які міста та села в Дніпропетровській області визнали неблагополучними

Сьогодні 20:06
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У низці населених пунктів Дніпропетровщини зафіксували сказ та інші захворювання тварин.

Новости Днепра про Сказ у котів, собак та лисиць: які міста та села в Дніпропетровській області визнали неблагополучними

Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області оприлюднило список неблагополучних районів. До нього увійшли міста та села, в яких виявили хвороби у різних тварин станом на 1 червня. 

Сказ у собак, котів та лисиць було виявлено на наступних територіях:

собак:

  • с. Любимівка Дніпровського району;
  • с. Червоногригорівка Нікопольського району;
  • с. Писарівка Павлоградського району;
  • с. Плавещине Дніпровського району;
  • сел. Царичанка Дніпровського району;
  • с. Андріївка Новомосковського району;
  • с. Гнатівка Новомосковського району;
  • с. Вишневе Дніпровського району;
  • с. Раївка Синельниківського району;

котів:

  • с. Мала Петриківка Дніпровського району;
  • с. Богуслав Павлоградського району;
  • с. Новов’язівське Павлоградського району;
  • сел. Обухівка Дніпровського району;
  • с. Михайлівка Синельниківського району;
  • с. Миколаївка Синельниківського району;
  • с. Миколаївка (біля смт Петропавлівки) Синельниківського району;
  • с. Малокозирищина Новомосковського району;\
  • с. Новоолександропіль Синельниківського району;
  • с. Самарське Синельниківського району;с. Приют Дніпровського району;
  • с. Дмухайлівка Новомосковського району;
  • с. Попасне Новомосковського району;

лисиць:

  • мисливські угіддя с. Дмитрівки Синельниківського району;
  • м. Перещепине Новомосковського району;
  • м. Нікополь Нікопольського району;
  • с. Вільне, Черкаська с/р Новомосковського району (лісгосп);
  • ж/м Ігрень, м. Дніпро;
  • м. Синельникове Синельниківського району;
  • с. Надеждівка Новомосковського району;
  • с. Гречані Поди Криворізького району;
  • с. Василівка – на – Дніпрі Синельниківського району.

ВРХ:

  • с. Поливанівка Новомосковського району.

ДРХ:

  • с. Ягідне Новомосковського району.

Лептоспіроз великої рогатої худоби:

  • ФГ «ЛІОН» Кам’янського району.

Лейкоз  великої рогатої худоби:

  • ФГ «АФ ЧУМАК» Кам’янського району;
  • СТОВ «КАРАТ ПЛЮС» Кам’янського району.

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Новости Днепра про Сказ у котів, собак та лисиць: які міста та села в Дніпропетровській області визнали неблагополучнимиУкраїнська

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