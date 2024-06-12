Сказ у котів, собак та лисиць: які міста та села в Дніпропетровській області визнали неблагополучними

У низці населених пунктів Дніпропетровщини зафіксували сказ та інші захворювання тварин.

Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області оприлюднило список неблагополучних районів. До нього увійшли міста та села, в яких виявили хвороби у різних тварин станом на 1 червня.

Сказ у собак, котів та лисиць було виявлено на наступних територіях:

собак:

с. Любимівка Дніпровського району;

с. Червоногригорівка Нікопольського району;

с. Писарівка Павлоградського району;

с. Плавещине Дніпровського району;

сел. Царичанка Дніпровського району;

с. Андріївка Новомосковського району;

с. Гнатівка Новомосковського району;

с. Вишневе Дніпровського району;

с. Раївка Синельниківського району;

котів:

с. Мала Петриківка Дніпровського району;

с. Богуслав Павлоградського району;

с. Новов’язівське Павлоградського району;

сел. Обухівка Дніпровського району;

с. Михайлівка Синельниківського району;

с. Миколаївка Синельниківського району;

с. Миколаївка (біля смт Петропавлівки) Синельниківського району;

с. Малокозирищина Новомосковського району;\

с. Новоолександропіль Синельниківського району;

с. Самарське Синельниківського району;с. Приют Дніпровського району;

с. Дмухайлівка Новомосковського району;

с. Попасне Новомосковського району;

лисиць:

мисливські угіддя с. Дмитрівки Синельниківського району;

м. Перещепине Новомосковського району;

м. Нікополь Нікопольського району;

с. Вільне, Черкаська с/р Новомосковського району (лісгосп);

ж/м Ігрень, м. Дніпро;

м. Синельникове Синельниківського району;

с. Надеждівка Новомосковського району;

с. Гречані Поди Криворізького району;

с. Василівка – на – Дніпрі Синельниківського району.

ВРХ:

с. Поливанівка Новомосковського району.

ДРХ:

с. Ягідне Новомосковського району.

Лептоспіроз великої рогатої худоби:

ФГ «ЛІОН» Кам’янського району.

Лейкоз великої рогатої худоби:

ФГ «АФ ЧУМАК» Кам’янського району;

СТОВ «КАРАТ ПЛЮС» Кам’янського району.

Читайте також:

Українська

Автор: