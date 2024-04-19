Скасували низку приміських потягів та електричок із Дніпра

Низка електричок та приміських потягів зупинить рух.

Про це повідомили в департаменті транспорту.

З технічних причин 19 квітня змінюються маршрути прямування низки приміських поїздів. Зокрема, призначено:

– № 6110 в сполученні Нижньодніпровськ – Чаплине;

– № 6277 в сполученні Лозова – Ігрень;

– № 6124 в сполученні Ігрень – Запоріжжя-1;

– № 7401 в сполученні Синельникове-1 – Ігрень;

– № 7208 в сполученні Ігрень – Синельникове-1;

– № 6037 в сполученні Діївка – П’ятихатки;

– № 6015 в сполученні Кам’янське-Пасажирське – П’ятихатки;

– № 6027 в сполученні Діївка – Кривий Ріг-Головний;

– № 6022 в сполученні Кривий Ріг-Головний – Діївка;

– № 6039 в сполученні Діївка – П’ятихатки;

– № 7202 в сполученні Кам’янське-Пасажирське – Діївка;

– № 6107 в сполученні Синельникове-1 – Нижньодніпровськ;

– № 6280 в сполученні Нижньодніпровськ – Лозова;

– № 6141 в сполученні Чаплине – Нижньодніпровськ;

– № 6122 в сполученні Нижньодніпровськ – Чаплине;

– № 6147 в сполученні Чаплине – Ігрень;

– № 6146 в сполученні Ігрень – Чаплине;

– № 6127 в сполученні Чаплине – Нижньодніпровськ;

– № 6130 в сполученні Нижньодніпровськ – Межова;

– № 6038 в сполученні П’ятихатки – Діївка;

– № 6043 в сполученні Діївка – П’ятихатки;

– № 6044 в сполученні П’ятихатки – Діїівка;

– № 6005 в сполученні Діївка – П’ятихатки.

Приміський поїзд № 7008/7007 Краматорськ – Верхівцеве курсуватиме зміненим маршрутом через ст. Дніпро-Лоцманський із зупинками на пл. Проспектна та ст. Дніпро-Лоцманський.

У добу 19 квітня скасовуються приміські поїзди:

– № 7201 Синельникове-1 – Кам’янське-Пасажирське;

– № 7306 Кам’янське – Дніпро-Головний;

– № 7309 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пасажирське;

– № 7208 на ділянці Кам’янське-Пасажирське – Ігрень;

– № 7303 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пасажирське;

– № 7304 Кам’янське-Пасажирське – Дніпро-Головний;

– № 7305 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пасажирське;

– № 7204 Кам’янське-Пасажирське – Синельникове-1;

– № 7405 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;

– № 7404 Дніпро-Головний – Синельникове-1;

– № 7403 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;

– № 7406 Дніпро-Головний – Синельникове-1;

– № 7203 Синельникове-1 – Кам’янське-Пасажирське;

– № 7308 Кам’янське-Пасажирське – Дніпро-Головний;

– № 6172 Дніпро-Головний – Красноград;

– № 6173 Красноград – Дніпро-Головний;

– № 6011 Дніпро-Головний – Кривий Ріг-Головний;

– № 6042 Кривий Ріг-Головний – Дніпро-Головний;

– № 7408 Дніпро-Головний – Синельникове-1;

– № 7409 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;

– № 7307 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пасажирське;

– № 7206 Кам’янське-Пасажирське – Синельникове-1;

– № 7407 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;

– № 7311 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пасажирське;

– № 7310 Кам’янське-Пасажирське Дніпро-Головний.

Нині громадський транспорт Дніпра допомагає доставляти пасажирів зі ст. Діївка, ст. Горяїнове і ст. Нижньодніпровськ до обласного центру й зворотно.

Зокрема, перевезення в обох напрямках між Дніпром та Дівкою виконують маршрутні автобуси № 92. Буде організоване безоплатне підвезення пасажирів приміських поїздів до ст. Дівка спеціальним комунальним автобусом. Пересісти на нього з маршрутного автобуса № 92 можна на перехресті вулиць Велика Діївська та Юрія Кондратюка. Відправлення о 17:00, 19:10 та 20:10.

Між обласним центром та ст. Ігрень курсують маршрутні автобуси № 2, 7, 7к, 21, 22 та 27.

Для зручної доставки пасажирів до/зі ст. Горяїнове подовжено тролейбусний маршрут № 5.

На цей час потреби в залученні додаткових транспортних засобів немає. Проте за потреби, в разі збільшення пасажиропотоку в часи пікового навантаження, їх кількість буде оперативно збільшено.

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