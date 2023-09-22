Скасовані рейси на потяг, який курсує через Дніпро до Польщі, відновили

З 23 вересня відносить рух потяг, який курсує із Запоріжжя до Перемишля.

Раніше в Укрзалізниці повідомили, що з Дніпра до Перемишля тимчасово не курсуватимуть поїзди. Скасували деякі рейси через місяць ремонтів у Польщі, під час якого приводять до ладу колії.

Не курсували потяги до Перемишля у такі дні – 7-8, 14-15, 21-22 вересня. Пізніше в УЗ повідомили, що в Україні вони таки їхатимуть, але лише до Івано-Франківська.

З 23 вересня вони відновлять звичний графік руху.

Зауважимо, що Дніпро з Перемишлем сполучили минулого року і цей рейс став досить популярним серед пасажирів, адже це прямий безпересадний маршрут.

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