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Скасовані рейси на потяг, який курсує через Дніпро до Польщі, відновили

Сьогодні 21:32
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З 23 вересня відносить рух потяг, який курсує із Запоріжжя до Перемишля.

Новости Днепра про Скасовані рейси на потяг, який курсує через Дніпро до Польщі, відновили

Раніше в Укрзалізниці повідомили, що з Дніпра до Перемишля тимчасово не курсуватимуть поїзди. Скасували деякі рейси через місяць ремонтів у Польщі, під час якого приводять до ладу колії. 

Не курсували потяги до Перемишля у такі дні – 7-8, 14-15, 21-22 вересня. Пізніше в УЗ повідомили, що в Україні вони таки їхатимуть, але лише до Івано-Франківська. 

З 23 вересня вони відновлять звичний графік руху. 

Зауважимо, що Дніпро з Перемишлем сполучили минулого року і цей рейс став досить популярним серед пасажирів, адже це прямий безпересадний маршрут.  

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Новости Днепра про Скасовані рейси на потяг, який курсує через Дніпро до Польщі, відновилиУкраїнська

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