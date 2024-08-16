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Скарги на забруднене повітря у Дніпрі: металургійний завод розпочав екологічну модернізацію

Сьогодні 07:42
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У Дніпрі розпочали роботи з екологічної модернізації металургійного заводу.

Новости Днепра про Скарги на забруднене повітря у Дніпрі: металургійний завод розпочав екологічну модернізацію

У Дніпрі на одному з металургійних заводів розпочали роботи з екологічної модернізації задля уникнення потрапляння газу в атмосферу. 

Про це повідомили на порталі міськради. 

Наразі проводиться герметизація камери коксування методом керамічної наплавки, що знижить рівень техногенного навантаження на навколишнє середовище.

Роботи почались після численних скарг містян на що смог у повітрі, через який важко дихати. Нагадаємо, на них відреагували у Державній екологічній інспекції Придніпровського округу, зазначивши, що було здійснено запит до підприємства щодо аварійних випадків та надання пояснень щодо збільшення викидів.

Департамент екологічної політики в подальшому проводитиме інструментально-лабораторні дослідження стану атмосферного повітря в санітарно-захисній зоні металургійного заводу. Це буде робитися після процедури необхідних прозорих закупівель, передбачених законом України, – зазначається у публікації міськради.

За словами PR-директора підприємства, Максима Мінюшкіна, метод керамічної наплавки використовується на багатьох підприємствах у всьому світі. 

На нашому підприємстві ця технологія вже використовується декілька років. У 2024 -му було загерметизировано близько 30 камер, ми розраховуємо довести цей показних до 50-60 до кінця року. Важливо розуміти, що керамічна наплавка має властивість зношуватися, тому ця робота триває постійно і, звісно, буде продовжуватися, – розповів Максим Мінюшкін. 

Нагадаємо, раніше жителі міста повідомляли про сморід та зазначали, що в деяких районах місцеві вимушені сидіти вдома із зачиненими вікнами. На подвір’ї стояв густий смог, через який було важко дихати. 

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Новости Днепра про Скарги на забруднене повітря у Дніпрі: металургійний завод розпочав екологічну модернізаціюУкраїнська Новости Днепра про Скарги на забруднене повітря у Дніпрі: металургійний завод розпочав екологічну модернізаціюРусский

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