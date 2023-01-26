Цього разу скандальний “Слуга народу” вирішив поїхати під час війни до Таїланду, щоб “налагоджувати” відносини з тамтешньою громадою.
Таке повідомлення опублікувала пресслужба посольства України у Таїланді.
Посольство запрошує на зустріч з народним депутатом України 9-ого скликання Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд”, – сказано в повідомленні.
Зазначається ,що зустріч була запланована на п’ятницю 27 січня в готелі “Novotel” у столиці Таїланду Бангкоці.
Нагадаємо, за рішенням РНБО держслужбовці можуть виїжджати з України лише в службові відрядження.
Тому Тищенко і організував начебто зустріч з громадою, яка б дозволила йому безкарно виїхати за кордон.
На цей випадок відреагував Давід Арахамія та повідомив про підготовку рішень щодо звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції “Слуга народу”, а також виключення його зі складу фракції та партії.
Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни, – заявив голова фракції.
Голова партії Олена Шуляк заявила, що Тищенка вже вигнали з партії, проте офіційно це зроблять на екстреному засіданні.
Нагадаємо, Микола Тищенко неодноразово потрапляв в скандали. Зокрема, він влаштовував вечірки в своєму ресторані під час коронавірусного карантину.
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