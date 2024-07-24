Скандальна блогерка з Дніпра Анна Алхім грубо висловилася про українців (відео)

Блогерка з Дніпра Анна Алхім знову потрапила в скандал через свої вислови.

На своїй сторінці у Instagram Анна Алхім назвала людей, які зраділи блокуванню її основного профілю, не здатними допомагати країні. Також вона образила українців нецензурними словами.

Відео вона виклала в історію в Instagram на ще одній своїй сторінці “anna_alkhimova6”, яке розлетілося по всім телеграм-паблікам.

“Ви так всі радієте, що блогерів блокують, виганяють із країни… Мені просто цікаво. Половина повиїжджали, люди, які допомагали армії. Блогерів зараз поблокують. Хто буде донатити? Хто буде закривати вам збори? Ви? Довбо*оби, які всіх ху***осять? Хто буде допомагати? Мені просто цікаво. Дуже швидко тоді ця війна закінчиться, якщо ви всіх повиганяєте. Просто дауни. Я живу в країні з довбо*обами”, — сказала Алхім.

Обережно, у відео нецензурна лексика!

Зараз відео вже видалене зі сторінки “anna_alkhimova6”.

Нагадаємо, дніпровська блогерка Анна Алхім відома своїми скандальними заявами. У травні 2024 року вона у грубій формі почала ображати жителів Львова. А у січні цього року Алхім зняла радісне відео під російський трек на фоні портретів полеглих воїнів.

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