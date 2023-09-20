Скандал в Самбірському ТЦК: працівники військкомату катували мешканця Кривого Рогу

Криворіжець та харків’янин намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Їх затримали прикордонники, склали протокол та відвезли до військкомату, аби взяти на військовий облік.
Там ще з 12 вересня їх утримували, змушували пройти віськово-лікарську комісію для мобілізації, від якої вони відмовлялись. 19 вересня одного з потерпілих у приміщенні військкомату побили, погрожуючи зброєю. Воєнкоми утримували одного з фігурантів 10 днів, іншого — сім.
20 вересня, після того, як відео із побиттям потрапило в інтернет, працівникам ТЦК повідомили про підозру. Про це інформує Державне бюро розслідувань. Тепер воєнкомам загрожує 10 років тюрми.
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