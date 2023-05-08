Скандал у Кривому Розі: в одному із клубів відвідувачі танцювали під російську музику (ВІДЕО)

У Кривому Розі молодь танцювала під російську музику.

Навколо одного із криворізьких нічних клубів розгорівся міні-скандал. Відвідувачі почали постити відео із закладу, де грала російська музика. На опублікованих кадрах молодь танцює під пісню “Нон стоп” гурту “Пошлая Молли”.

Відео опублікувало місцеве видання “Свої”.

Що цікаво, “Пошлая Молли” це український рок-гурт, який заснували в Харкові, але сама пісня “Нон стоп” від самого початку належала російському колективу Reflex, який неодноразово виступав на сцені Кремля і отримував державні нагороди. У 2017 році учасники харківського гурту викупили права на цю пісню.

“Пошлая Молли” це російськомовний гурт з України, заснований музикантом зі Змієва Кирилом Тимошенком, відомий під псевдонімом “Кирило Блідий”. Через те, що учасники співають російською, артисти набули шаленої популярності саме на Росії. До 24 лютого 2022 року вони інколи виступали на території РФ, але після початку повномасштабної війни скасували всі концерти.

Що каже адміністрація клубу

Усе відбулося в криворізькому клубі “Lama Room”. Адміністрація закладу в своєму Instagram пояснила, що діджеям заборонено вмикати російську музику, а на відео грає пісня українського гурту.

Замість того, щоб направляти усі сили на те, щоб зганьбити іншого, допоможіть нашим захисникам. Приносимо вибачення всім, кого образили наші заходи в складний час, – зазначено в дописі.

На скриншотах повне звернення власників клубу.

У коментарях розгорілися палкі дискусії. Дехто вважає, що власники клубу не зробили нічого поганого, адже половина Кривого Рогу розмовляє російською, тому російськомовна пісня українського гурту може звучати в стінах закладу. Але інші криворіжці упевнені, що адміністрація винна у тому, що відбулося і просять ретельніше перевіряти плейлисти.

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