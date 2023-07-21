Скандал із зарплатними боргами медикам в Кривому Розі: невідомі намагалися скасувати мітинг

У мережі поширювали фейкове повідомлення про скасування мітингу медиків у Кривому Розі.

Нещодавно в Кривому Розі розгорівся скандал, через зарплатні борги медикам. Лікарі та інший персонал криворізької лікарні №7 вийшли на мітинг через те, що їм не платять зарплату вже пʼятий місяць.

На суботу, 22 липня, медичні працівники запланували зібратися вдруге, але сьогодні в мережі почали розганяти повідомлення про те, що ніби-то мітингу не буде.

Як повідомило місцеве видання “На часі”, мітинг ніхто не скасовував. Голова профспілки медичних працівників Сергій Іванченко заявив, що не публікував допис, який розповсюджують під його іменем.

Через невиплату заробітної плати криворізькі лікарі оголосили мирну ходу, яка розпочнеться у суботу 22 липня о 10:00 від площі Молодіжної, 1.

Що каже місцева влада

На цю ситуацію відреагував начальник міського управління охорони здоров’я Костянтин Мурашко. Посадовець зазначив, що медикам почали виплачувати зарплатню, але не всім і не в повному обсязі.

Медики 7 лікарні отримали зарплати за червень. А співробітникам 1, 10 та 11 виплатили за травень у повному обсязі. Кошти надійшли від НСЗУ.

На сесії 28 липня мають виділити кошти для погашення повної заборгованості. У разі вдалого голосування, надійдуть людям на картки вони на початку серпня.

Константин Мурашко заявив, що мітинги медиків не посприяють швидшому погашенню боргів по зарплатах. Це питання ніби-то не можливо вирішити швидше.

На цю ситуацію також відреагував голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, який зазначив, що слідкуватиме за ситуацією. Посадовець зауважив, що за даними НСЗУ, за надані послуги, Криворізька міська лікарня №7 отримала кошти в повному обсязі.

Крім цього, у нардепа є питання до головного директора лікарні, який ніби-то виписував собі премії, поки лікарі не отримували зарплатні взагалі.

Середньомісячна зарплата за 1 квартал 2023 року у Криворізькій міській лікарні №7 наступна: керівники 112 тис. грн, керівники структурних підрозділів – 24,6 тис. грн, лікарі – 33,1 тис. грн, середній медичний персонал – 18,1 тис. грн, молодший медичний персонал – 9,3 тис. грн. Бачимо, що переважна більша частина фонду зарплат йде на зарплату керівника та його заступників. Більше того, генеральний директор щомісяця (дані за 1 квартал) виписував собі захмарну премію – фактично подвоював сам собі зарплату, – написав Михайло Радуцький.

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