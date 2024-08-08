Скачуть по могильним плитам та пиячать: у Новомосковську підлітки розважаються на воєнному меморіалі

У Новомосковську на Дніпропетровщині комунальники застукали малолітніх вандалів на братській могилі.

У Новомосковську, на мікрорайоні Кулебівка, комунальники стали свідками свавілля неповнолітніх, які розважалися на пам’ятнику на братській могилі воїнів Другої світової.

Неповнолітні розпивають там алкогольні напої та енергетики, танцюють під гучну музику, стрибають по могильних плитах та розмальовують пам’ятник.

На зауваження дорослих – починають лаятися. Немає на них управи, – йдеться у повідомлені.

Наразі комунальники просять батьків поговорити з дітьми, а от якщо подібне повториться – обіцяють звернутися із заявою до поліції про кримінальне правопорушення.

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