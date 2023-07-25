СК Дніпро сьогодні проведе перший матч у Лізі Чемпіонів: де подивитись

Сьогодні у словацькому місті Кошице СК Дніпро-1 розпочне свій шлях у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Українська команда зіграє з грецьким Панатінаїкосом. Для команди Олександра Кучера це перший матч у найпрестижнішому європейському турнірі за всю історію.

Минулого сезону дніпряни непогано виступили у єврокубках та змогли обіграти кілька досвідчених колективів. Панатінаікос поступився АЕКу у боротьбі за чемпіонство, та прагне пройти якомога далі. За “зелених” виступають добре відому українським вболівальникам футболу Вербич та Бернард.

Відеотрансляцію зустрічі можна буде безкоштовно подивитися на YouTube каналі FootballHub. Матч розпочнеться у 21:00.

Букмекери вважають беззаперечним фаворитом команду з Афін, але хлопці Олександра Кучера точно не здадуться без бою.

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