СК Дніпро сьогодні проведе перший матч у Лізі Чемпіонів: де подивитись

Минулого сезону дніпряни непогано виступили у єврокубках та змогли обіграти кілька досвідчених колективів. Панатінаікос поступився АЕКу у боротьбі за чемпіонство, та прагне пройти якомога далі. За “зелених” виступають добре відому українським вболівальникам футболу Вербич та Бернард.
Відеотрансляцію зустрічі можна буде безкоштовно подивитися на YouTube каналі FootballHub. Матч розпочнеться у 21:00.
Букмекери вважають беззаперечним фаворитом команду з Афін, але хлопці Олександра Кучера точно не здадуться без бою.Козенко Антон
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