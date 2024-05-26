СК Дніпро-1 переміг Чорноморець на виїзді та вийшов до єврокубків

СК Дніпро-1 вчора переміг Чорноморець на виїзді та гарантував собі єврокубки.

Підопічні Юрія Максимова забили по голу в кожному з таймів та впевнено довели зустріч до перемоги.

Три очки дозволили дніпрянам фінішувати четвертими в УПЛ, що дає змогу зіграти у кваліфікації Ліги Конференцій.

Для Чорноморця матч вже нічого не вирішував, команда під керівництвом Григорчука фінішувала на 12-му місці.

Головний тренер СК Дніпро поки що не знає в якому складі команда підійде до наступного сезону.

Казав, що команду покине 70 відсотків гравців? Це питання не до мене. Є керівники, які відповідають за це. Думаю, що треба їм відповісти, що і як буде далі. Ким гратимемо в Європі? Це головне питання для нас. Ми-то вийшли, а як далі? Треба набирати очки для нашої країни, щоб не опускалися, щоб ми були нагорі, і легше було іншим клубам грати, — заявив Максимов.

Перед наступним сезоном великі питання щодо лідерів колективу. Багато клубів цікавляться Гуцуляком, Піхальонком та Сватком.

Чорноморець – Дніпро-1 – 0:2 (0:1)

Голи: Очеретько, 45+1, Третьяков, 74

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