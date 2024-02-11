СК Дніпро-1 переграв туркменський “Аркадаг” з мінімальним рахунком

Підопічні Юрія Максимова змогли вирвати перемогу у туркменського чемпіона на 83-й хвилині.
Голом відзначився правий захисник Володимир Адамюк, з подачі Піхальонка.
Раніше дніпряни мінімально поступилися австрійському “Штурму” (1:2), зіграли внічию з болгарським “Черно Море” (2-2″), та розгромно програли польському “Ракуву”.
СК Дніпро-1 готується до другого кола УПЛ. Віцечемпіон України прийматиме “Минай” у неділю, 25 лютого.
У турнірній таблиці СК Дніпро займає друге місце і поступається лідеру чемпіонату “Кривбасу” лише за додатковими показниками.
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