СК Дніпро-1 офіційно знявся зі змагань УПЛ

Футбольний клуб Дніпро-1 виключили зі змагань УПЛ.

Офіційне звернення про вихід зі змагань Прем’єр ліги, яке готував СК Дніпро-1, вже було надіслано.

15 липня Ігор Бурбас зазначив, що 16 липня команду Дніпра, ймовірно, виключать з учасників УПЛ.

За моїми даними, саме у вівторок відбудуться збори клубів, де на порядку денному стоятиме найболючіше питання останнього місяця, – написав журналіст у дописі.

Дійсно, 16 липня клуби УПЛ ухвалили рішення про виключення Дніпра-1 зі змагань.

Однак в Українській асоціації футболу заявили, що немає підстав для розгляду питання відкликання атестату на отримання допуску Дніпра-1 до клубних змагань УПЛ сезону 2024/25. Про це пише Sport Express.

Вже вчора, 18 липня, у ютуб-шоу “ТаТоТаке” повідомили при вихід СК Дніпро-1 зі змагань УПЛ.

За нашою інформацією, листа адресовано Загальним зборам УПЛ. Підписано генеральним директором клубу Антоном Фурсовим, – написали в публікації “ТаТоТаке”.

Нагадаємо, раніше було відомо, що СК Дніпро-1 може припинити існування. Однак незважаючи на чутки СК Дніпро-1 деякий час не знімався зі змагань і отримав атестат на участь у єврокубках. Перед цим команду вже покинули декілька гравців та перейшли до інших клубів.

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