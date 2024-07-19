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СК Дніпро-1 офіційно знявся зі змагань УПЛ

Сьогодні 12:13
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Футбольний клуб Дніпро-1 виключили зі змагань УПЛ.

Новости Днепра про СК Дніпро-1 офіційно знявся зі змагань УПЛ

Офіційне звернення про вихід зі змагань Прем’єр ліги, яке готував СК Дніпро-1, вже було надіслано. 

15 липня Ігор Бурбас зазначив, що 16 липня команду Дніпра, ймовірно, виключать з учасників УПЛ. 

За моїми даними, саме у вівторок відбудуться збори клубів, де на порядку денному стоятиме найболючіше питання останнього місяця, – написав журналіст у дописі.

Дійсно, 16 липня клуби УПЛ ухвалили рішення про виключення Дніпра-1 зі змагань. 

Однак в Українській асоціації футболу заявили, що немає підстав для розгляду питання відкликання атестату на отримання допуску Дніпра-1 до клубних змагань УПЛ сезону 2024/25. Про це пише Sport Express.

Вже вчора, 18 липня, у ютуб-шоу “ТаТоТаке” повідомили при вихід СК Дніпро-1 зі змагань УПЛ.

За нашою інформацією, листа адресовано Загальним зборам УПЛ. Підписано генеральним директором клубу Антоном Фурсовим, – написали в публікації “ТаТоТаке”.

Нагадаємо, раніше було відомо, що СК Дніпро-1 може припинити існування. Однак незважаючи на чутки СК Дніпро-1 деякий час не знімався зі змагань і отримав атестат на участь у єврокубках. Перед цим команду вже покинули декілька гравців та перейшли до інших клубів.

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