СК Дніпро-1 може припинити своє існування найближчим часом, – ЗМІ

СК Дніпро-1 може зникнути з футбольної мапи України.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас у своєму Youtube-проєкті BurBuzz.

За моєю інформацією, СК Дніпро-1, швидше за все, доживає останні дні свого життя, своєї історії. Складу немає, майже всі порозбігалися. Я нарахував лише 11 футболістів на контракті. Команді обіцяли як мінімум до кінця цього місяця погасити борг за січень. Не погасили досі, наскільки я знаю. Зараз клуб капіталізує по суті фінанси, продаючи футболістів. Розпродає весь свій актив, все, що зараз має. Всіх футболістів, які найбільше вартують, — заявив відомий журналіст.

Керівництво команди визнавало проблеми із виплатами по боргах гравцям та працівникам клубу.

Колишній головний тренер команди лише нещодавно погрожував піти до суду.

Комерційний директор “Дніпра-1” Вʼячеслав Фрідман раніше повідомляв про те, що у команді завжди були суттєві затримки по виплатах зарплатні, але вони були узгоджені із гравцями заздалегідь.

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