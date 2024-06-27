СК Дніпро-1 може припинити існування: у чому справа

Футбольний клуб "Дніпро-1" ризикує завершити існування.

Раніше ми писали, що першим про розпад клубу згадав журналіст Ігор Бурбас у своєму Youtube-проєкті BurBuzz.

Там він розказав, що процес зникнення дніпровської футбольної команди вже запущено.

Якщо навіть раптом клуб і захоче продовжити свою життєдіяльність, то укомплектуватись не зможе через трансферний бан, – зазначив Бурбас.

Варто згадати, що на початку червня на СК “Дніпро-1” наклали трансферний бан через заборгованості.

Після цього ситуацію в клубі прокоментував його комерційний директор В’ячеслав Фрідман для “ТаТоТаке”.

Він зазначив, що у СК “Дніпро-1” вистачає коштів, однак не на весь сезон.

Так, можна намагатися боротися за групу єврокубка, можна продавати лідерів, які залишаються на контракті, але чи є сенс битися в агонії? Легше роздати борги і не мучитися. Закрити проєкт солідно – без скандалів та судів, просто через відсутність коштів на подальше існування…Якщо «Дніпро-1» не дихатиме, буде потрібно набратися сміливості та констатувати смерть – розповів Фрідман для “ТаТоТаке”.

Однак В’ячеслав Фрідман повідомив, що, незважаючи на чутки, “Дніпро-1” не заявляє про припинення існування. За його словами, наразі клуб веде переговори з двома потенційними інвесторами, збір команди на навчально-тренувальну програму запланували на 6-7 липня.

Ситуація складна, але ми сподіваємося на оптимістичну розв’язку, – сказав він.

Окрім того, очільник УПЛ (Українська футбольна Прем’єр-ліга) Євген Дикий розповів для Tribuna.com про те, що офіційно СК “Дніпро-1” не надсилав документи які стверджували б зникнення клубу.

Однак слід зазначити, що на офіційному сайті клубу за 10 днів опублікували інформацію про перехід чотирьох учасників до інших клубів. Зокрема, наразі Олександр Сваток перейшов до клубу МЛС “Остін”, Олексій Гуцуляк, Євген Волинець та Руслан Бабенко перейшли до житомирського “Полісся”. Щодо цього Фрідман коментарів поки не надавав.

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