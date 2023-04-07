Siri може отримати посилення ШІ після тестування вдосконалень у tvOS

Повідомляється, що Apple нарощує зусилля зі штучного інтелекту після нещодавніх кроків інших компаній, і tvOS, здається, стала першою тестовою платформою для оновленої Siri.

Google і Microsoft включають більше технологій штучного інтелекту у свої продукти завдяки OpenAI. Apple також може тестувати таку технологію, і вона починається з tvOS 16.4.

Останні новини Apple, а саме звіт 9to5Mac стверджує наявність розширених функцій Siri в бета-версії tvOS 16.4 під кодовою назвою «Bobcat». Нова структура під назвою «Створення природної мови Siri» починається з використання генерації мови для розповіді жартів, але також може поширитися на таймери.

Це не доказ того, що Apple планує створити клон ChatGPT у формі чат-бота, але Siri може отримати більш інтелектуальні можливості для запитів користувачів.

Генеративний штучний інтелект відноситься до алгоритмів, які можуть створювати такий вміст, як аудіо, зображення, текст і відео. Наприклад, Siri наразі покладається на базу даних із відомою інформацією, але не може нічого створити у відповідь на запитання користувача.

Колишній інженер Apple Джон Беркі нещодавно сказав, що оновлення Siri вимагає від інженерів перебудувати всю базу даних, і процес може тривати до шести тижнів. Але генеративні можливості можуть допомогти Siri надавати інформацію швидше, хоча Беркі не вірить, що Siri стане таким чат-ботом, як ChatGPT.

Apple, ймовірно, відчуває тиск через популярність OpenAI і ChatGPT. У лютому він провів особистий захід про штучний інтелект, перший такий саміт за багато років.

Наразі Apple, як повідомляється, випустила нові функції AI для tvOS. Якщо чутки правдиві, компанія, швидше за все, поширить технологію на решту своїх операційних систем.

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