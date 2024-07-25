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  • Сімейний лікар з Дніпра разом з фармацевтами ошукали державу на понад 1 млн грн: деталі схеми

Сімейний лікар з Дніпра разом з фармацевтами ошукали державу на понад 1 млн грн: деталі схеми

Сьогодні 11:15
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Шахраї заробили на фейкових рецептах мільйон гривень.

Новости Днепра про Сімейний лікар з Дніпра разом з фармацевтами ошукали державу на понад 1 млн грн: деталі схеми

Через електронний кабінет лікаря аферисти виписували електронні рецепти для фіктивних пацієнтів та отоварювали їх в аптеках. Схема діяла майже два роки – за цей час зловмисники отримали компенсацію від Національної служби здоров’я України у розмірі понад 1 млн гривень.

Організував схему сімейний лікар з Дніпра, який залучивши знайомих, “заробляв” на рецептурних ліках.

Підозрювані створювали фейкові акаунти пацієнтів в електронній медичній системі “HELSI”, використовуючи вигадані анкетні дані, а також дані померлих людей. Надалі виписували “пацієнтам” електронні рецепти на ліки.

Новости Днепра про Сімейний лікар з Дніпра разом з фармацевтами ошукали державу на понад 1 млн грн: деталі схеми

Після цього підшуковували фармацевтів, керівників мереж аптек та аптечних пунктів для “погашення” рецептів та отримання грошової компенсації  згідно з державною програмою “Доступні ліки”.

За два роки вони виписали 1,6 тис електронних рецептів на понад 1 млн грн.

Прокуратурою також ініційовано питання щодо позбавлення ліцензій аптечних закладів, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

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Новости Днепра про Сімейний лікар з Дніпра разом з фармацевтами ошукали державу на понад 1 млн грн: деталі схемиУкраїнська

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