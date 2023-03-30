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  • Сімейний бізнес: у Кривому Розі поліцейські затримали торговців метадоном

Сімейний бізнес: у Кривому Розі поліцейські затримали торговців метадоном

Сьогодні 07:15
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У Кривому Розі сім'я займалася продажом метадону. Щомісяця городяни збували шляхом "закладок" близько 500 грамів речовини на суму близько півмільйона гривень.

Новости Днепра про Сімейний бізнес: у Кривому Розі поліцейські затримали торговців метадоном

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

Слідство встановило, що схему організував 40-річний чоловік та залучив до “бізнесу” співмешканку та її неповнолітню дочку, які приймали замовлення та фасували метадон. Під час санкціонованих обшуків співробітниками поліції було вилучено понад 340 грамів психотропної речовини вартістю близько 500 тисяч гривень, а також мобільні телефони та банківські картки.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 та ч. 1, 3 ст. 321 ККУ. Завтра йому оберуть запобіжний захід. Вручення повідомлення про підозру решті фігурантів планується після проведення експертного дослідження.

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