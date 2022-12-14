Сімейні чвари: у Дніпропетровській області жінка застрелила співмешканця

Місцева мешканка повідомила правоохоронців, що на території одного із приватних будинків на вулиці Буртяній вона знайшла тіло сусіда 1972 року народження. Поліцейські, які прибули на місце події, побачили мертвого чоловіка з вогнепальним пораненням грудей.
За версією слідства, співмешканка померлого після спільного застілля через сварку взяла мисливську рушницю, яка належала загиблому, і один раз вистрілила в жертву. Чоловік помер на місці.
Провину жінки підтверджують свідчення та її особисте зізнання. Мисливську рушницю невстановленої марки, яка стала знаряддям злочину, правоохоронці вилучили. Підозрювану жінку затримали.
Джерело: «Днепр Оперативный»
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