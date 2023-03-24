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Шукають свідків: на Дніпропетровщині водій наїхав на 61-річну жінку на парковці “АТБ” та втік

Сьогодні 12:02
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У Кам'янському шукають свідків аварії, яка сталася два роки тому.

Новости Днепра про Шукають свідків: на Дніпропетровщині водій наїхав на 61-річну жінку на парковці

Як повідомили в Кам’янському районному управлінні поліції, правоохоронці шукають водія, який наїхав на 61-річну жінку.

Усе сталося ще 3 лютого 2021 року на парковці поблизу супермаркету АТБ на бульварі Будівельників. Близько 14 години дня водій здавав назад і збив місцеву мешканку, після чого чоловік втік в невідомому напрямку. Жінка отримала тілесні ушкодження.

Хоча подія сталася два роки тому, правоохоронці все ще шукають можливих свідків. 

Поліцейські звертаються з проханням до громадян, якщо Ви були очевидцями цієї автопригоди, або Вам відома будь-яка інформація про особу водія повідомте до Кам’янського РУП за номерами телефонів: 0965869441, 0967689520 або 102. Конфіденційність гарантується.

Новости Днепра про Шукають свідків: на Дніпропетровщині водій наїхав на 61-річну жінку на парковці

 

Нагадаємо, нещодавно в Кам’янському водій збив велосипедиста та втік з місця події. Постраждалого ушпиталили з численними травмами. 

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Новости Днепра про Шукають свідків: на Дніпропетровщині водій наїхав на 61-річну жінку на парковці Українська

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