Шукають дев’яту добу: на Дніпропетровщині пропали безвісти двоє хлопчиків 6 і 8 років

На Дніпропетровщині дев'яту добу шукають двох малолітніх школярів.

Вже дев’ятий день по всій області тривають пошуки двох зниклих хлопчиків з Кривого Рогу.

8-річний Георгій Ковальов та 6-річний Данило Литенець пішли з дому 19 листопада та досі не повернулися.

Зазначається, що діти можуть бути у будь-якому місті України.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування дітей, прохання повідомити до відділення поліції №6 за телефонами: 102, 096-198-7520, 096-822-09-02.

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