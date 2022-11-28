Шукають дев’яту добу: на Дніпропетровщині пропали безвісти двоє хлопчиків 6 і 8 років

Вже дев’ятий день по всій області тривають пошуки двох зниклих хлопчиків з Кривого Рогу.
8-річний Георгій Ковальов та 6-річний Данило Литенець пішли з дому 19 листопада та досі не повернулися.
Зазначається, що діти можуть бути у будь-якому місті України.
Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування дітей, прохання повідомити до відділення поліції №6 за телефонами: 102, 096-198-7520, 096-822-09-02.
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