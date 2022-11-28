Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Шукають дев’яту добу: на Дніпропетровщині пропали безвісти двоє хлопчиків 6 і 8 років

Шукають дев’яту добу: на Дніпропетровщині пропали безвісти двоє хлопчиків 6 і 8 років

Сьогодні 14:41
просмотров

На Дніпропетровщині дев'яту добу шукають двох малолітніх школярів.

Новости Днепра про Шукають дев'яту добу: на Дніпропетровщині пропали безвісти двоє хлопчиків 6 і 8 років

Вже дев’ятий день по всій області тривають пошуки двох зниклих хлопчиків з Кривого Рогу.

8-річний Георгій Ковальов та 6-річний Данило Литенець пішли з дому 19 листопада та досі не повернулися.

Зазначається, що діти можуть бути у будь-якому місті України.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування дітей, прохання повідомити до відділення поліції №6 за телефонами: 102, 096-198-7520, 096-822-09-02.

Новости Днепра про Шукають дев'яту добу: на Дніпропетровщині пропали безвісти двоє хлопчиків 6 і 8 років

Читайте також:

Новости Днепра про Шукають дев'яту добу: на Дніпропетровщині пропали безвісти двоє хлопчиків 6 і 8 роківУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Сковорідка з кроликом та рибалки біля води: як раніше виглядало популярне у Дніпрі кафе «Причал» (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:57
    Сковорідка з кроликом та рибалки біля води: як раніше виглядало популярне у Дніпрі кафе «Причал» (ФОТО)

    На початку 1970-х на набережній Дніпра з'явилося кафе «Причал». Знаходилось…

    Мешканка Дніпра заклала вікна російськими книжками, щоб захиститися від уламків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:59
    Мешканка Дніпра заклала вікна російськими книжками, щоб захиститися від уламків

    Дніпрянка знайшла нове призначення для російськомовних книжок.

    У Дніпрі через знеструмлення “Акваріуму” гинуть унікальні тропічні риби
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:57
    У Дніпрі через знеструмлення “Акваріуму” гинуть унікальні тропічні риби

    У дніпровському "Акваріумі", що на Монастирському острові проблеми через відключення…

    У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:55
    У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

    Сьогодні, 28 листопада, у Дніпрі через відключення світла деякі мешканці…

    Наверх