Шукаємо всі разом: у Дніпрі зник 23-річний Богдан Гладкий

Поліція Дніпра розшукує безвісти зниклого 23-річного Гладкого Богдана Юрійовича.

Хлопець 20.02.2023 востаннє виходив на зв’язок зі своїм батьком та знаходився за адресою: м. Дніпро вул. Калинова 49.

Був одягнений у червону куртку із чорним написом «Кельвін Кляйн».

Якщо вам відомо щось про місце знаходження зниклого, повідомте за телефоном: +380990501419 або 102.

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