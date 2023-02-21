Шукаємо всі разом: у Дніпрі зник 23-річний Богдан Гладкий

Хлопець 20.02.2023 востаннє виходив на зв’язок зі своїм батьком та знаходився за адресою: м. Дніпро вул. Калинова 49.
Був одягнений у червону куртку із чорним написом «Кельвін Кляйн».
Якщо вам відомо щось про місце знаходження зниклого, повідомте за телефоном: +380990501419 або 102.
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