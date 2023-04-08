Шукали всю ніч: у Дніпрі біля водойми знайшли зниклого 9-річного хлопчика з переохолодженням

У Дніпрі майже добу тривали пошуки 9-річного Івана Преображенського. Вони не припинялися навіть вночі. Завдяки спільним зусиллям всіх правоохоронних служб та волонтерів хлопчика вдалося знайти.

Дитину знайшли біля водойми в очереті. Про це повідомляєтся в Telegram-каналі поліції Дніпропетровської області.

“Майже добу весь особовий склад поліції Дніпра, працівники аеророзвідки, кінологи, волонтери, курсанти університету внутрішніх справ, патрульні поліцейські та надзвичайники розшукували зниклого хлопчика. Було відпрацьовано узбережжя Дніпра по вул. Маршала Маліновського та просп. Мануйлівського. Поліцейські перевірили двори будинків, недобудови та всю територію, прилеглу до місця зникнення дитини”, – уточнує пресслужба.

Місцевість оглядали за допомогою квадрокоптера. Правоохоронці відпрацювали відео з камер спостереження та перевірили усі можливі місця, куди могла піти дитина.

Хлопчика госпіталізували до лікарні з переохолодженням. Наразі його життю нічого не загрожує. Жертвою злочину він не став. Іван, який не вміє розмовляти, вже поруч з батьками.

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