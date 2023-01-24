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  • Брали все, що бачили: у Павлограді двоє чоловіків торгували краденим на дачах добром

Брали все, що бачили: у Павлограді двоє чоловіків торгували краденим на дачах добром

Сьогодні 19:15
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У Павлограді двоє чоловіків 18 та 46 років обкрадали дачі.

Новости Днепра про Брали все, що бачили: у Павлограді двоє чоловіків торгували краденим на дачах добром

 

Двоє чоловік з 14 січня почали обкрадати дачне товариство в місті Павлоград. Вони викрадали побутову техніку, садовий інвентар з дачних будинків, а потім продавали в інтернеті. 

Крадіїв затримали та провели за їх місцем мешкання обшуки. Правоохоронці знайшли та вилучили частину викрадених речей. Ще частину речей чоловіки вже встигли продати.

Наразі встановлено причетність чоловіків до 9 крадіжок. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

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