Брали все, що бачили: у Павлограді двоє чоловіків торгували краденим на дачах добром

Двоє чоловік з 14 січня почали обкрадати дачне товариство в місті Павлоград. Вони викрадали побутову техніку, садовий інвентар з дачних будинків, а потім продавали в інтернеті.
Крадіїв затримали та провели за їх місцем мешкання обшуки. Правоохоронці знайшли та вилучили частину викрадених речей. Ще частину речей чоловіки вже встигли продати.
Наразі встановлено причетність чоловіків до 9 крадіжок. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
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