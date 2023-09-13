Шукали по всій Україні: зниклу шестирічну дівчинку через пів року знайшли у Дніпрі

Після смерті мами дівчинку залишили родичам, але потім зв'язок з ними обірвався.

У лютому 2023 поліція розпочала пошуки шестирічної Лізи, яка мала бути з родичами у Києві, але зв’язатися з ними не вдалося.

Дівчинку шукали дніпровські та київські поліціянти, ювенальні правоохоронці, співробітники сектору розшуку злочинців і зниклих громадян відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції та оперативники управління карного розшуку.

Усі вони безперервно проводили заходи з розшуку малолітньої, аби не допустити протиправних дій відносно неї. Через пів року з’ясувалося, що з Лізою все добре, вона з родичами у Дніпрі.

Згодом Лізу оглянули лікарі, але з нею все добре. Жодних протиправних дій відносно неї не вчинялось.

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