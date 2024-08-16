Шукали “клієнтів” серед військових: на Дніпропетровщині викрили масштабну наркомережу

Мешканець Дніпропетровщини організував міжрегіональний наркотрафік, повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
В оборудку чоловік залучив військовослужбовця та свою знайому з області. Військовий шукав “клієнтів” у Силах оборони.
Наркотики постачали поштою у три області: Донецьку, Львівську та Дніпропетровську. У наркоділка провели обшуки та вилучили PVP, канабіс, метадон, метамфетамін, готівку та боєприпаси.
Обов’язки були розподілені між учасниками групи. Один скуповував наркотичні засоби, інші самостійно підшукували покупців, а військовослужбовець своєю чергою підшукував “клієнтів” серед військових сил оборони. “Продукцію” постачали шляхом поштових відправлень. Міжрегіональний наркотрафік охоплював Донецьку, Дніпропетровську та Львівську області, – йдеться у повідомленні.
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