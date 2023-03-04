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  • Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає Дніпро

Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає Дніпро

Сьогодні 17:25
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Останнім часом українці все частіше граються з нейромережею - програмують її на створення текстів, картин і навіть образів. Так, штучний інтелект показав, якими він бачить міста України в людській подобі.

Новости Днепра про Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає Дніпро

Для того, щоб свторити портрет Дніпра чи, наприклад, Харкова, Львова, Одеси або Києва необхідно всього лише сформулювати чіткий текстовий запит. Далі нейромережа все зробить сама, створиши доволі деталізоване та реалістичне зображення. 

У TikTok поділилися результатами роботи штучного інтелекту. 

Зазначимо, що до цього нейромережа вже зображувала деякі українські міста з жіночими обличчями. А також показувала перемогу України у війні з Росією. 

Цього разу Дніпро вийшов чоловічої статі. Його “намалювали” юним хлопчиком у синьо-жовтому одязі.

Дніпро

Новости Днепра про Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає Дніпро

Харків 

Новости Днепра про Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає Дніпро

Київ 

Новости Днепра про Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає Дніпро

Чернігів 

Новости Днепра про Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає Дніпро

Полтава

Новости Днепра про Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає Дніпро

Львів 

Новости Днепра про Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає Дніпро

Черкаси 

Новости Днепра про Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає Дніпро

Вінниця

Новости Днепра про Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає Дніпро

Суми

Новости Днепра про Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає Дніпро

Запоріжжя

Новости Днепра про Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає Дніпро

Миколаїв 

Новости Днепра про Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає Дніпро

Одеса

Новости Днепра про Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає Дніпро

Луганськ 

Новости Днепра про Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає Дніпро

Івано-Франківськ 

Новости Днепра про Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає Дніпро

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Новости Днепра про Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає ДніпроУкраїнська Новости Днепра про Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає ДніпроРусский

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