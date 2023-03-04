Штучний інтелект показав, як він бачить українські міста в людській подобі: як виглядає Дніпро

Останнім часом українці все частіше граються з нейромережею - програмують її на створення текстів, картин і навіть образів. Так, штучний інтелект показав, якими він бачить міста України в людській подобі.

Для того, щоб свторити портрет Дніпра чи, наприклад, Харкова, Львова, Одеси або Києва необхідно всього лише сформулювати чіткий текстовий запит. Далі нейромережа все зробить сама, створиши доволі деталізоване та реалістичне зображення.

У TikTok поділилися результатами роботи штучного інтелекту.

Зазначимо, що до цього нейромережа вже зображувала деякі українські міста з жіночими обличчями. А також показувала перемогу України у війні з Росією.

Цього разу Дніпро вийшов чоловічої статі. Його “намалювали” юним хлопчиком у синьо-жовтому одязі.

Дніпро

Харків

Київ

Чернігів

Полтава

Львів

Черкаси

Вінниця

Суми

Запоріжжя

Миколаїв

Одеса

Луганськ

Івано-Франківськ

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