Шторм, затоплені бази та кафе: яка зараз ситуація в окупованій Кирилівці

Селище міського типу Кирилівка знаходиться під окупацією з весни 2022 року.

Останні кілька днів на Азовському морі вирує сильний шторм, падають зледенілі дерева та проводи ліній електропередач. Пориви вітру на узбережжі сягають 20 метрів за секунду, через що піднімаються великі хвилі, які затоплюють селище.

Уже водою затопило будинки, кафе, набережну та бази відпочинку у Кирилівці. А також – Федотову косу та Пересип.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що російські загарбники не засмучуються такій погоді, вони чекають, коли негода вщухне. Окупанти закликають мешканців селища не піддаватися паніці. Мовляв, прийде тепло, вітер зміниться, море відійде у свої межі і знову засяє сонце.

Сонце засяє, коли ЗСУ звільнять Кирилівку! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні вранці у Донецьку на радіохвилях залунала українська: що відомо.

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