Схоже на мотузку: у океані поблизу Австралії виявили 45-метрову желеподібну підводну істоту

Істота схожа на декількох медуз, які злилися воєдино.

Про повідомляє британське видання The Guardian.

Зазначається, що дослідницька команда була одночасно загіпнотизована та спантеличена побаченим. Зайшли невідому істоту поблизу узбережжя на заході Австралії.

Вчені вирушили на звичайну експедицію, але помітили гігантську желеподібну істоту. Здалеку здавалося, що це довжелезна мотузка, але підпливши ближче, вчені побачили, що це невідомий підводний мешканець.

Фахівці з’ясували, що це величезний сифонофор, розташований у вигляді спіралі. Це тварина, що відноситься до загону поліпомедуз, має желеподібну форму і безліч отруйних щупалець. Ученим вдалося зробити декілька знімків істоти.

Сифонофори мають унікальну будову тіла, спочатку здається, що ця істота являє собою десять медуз, що злиплися в один ланцюжок, але це єдиний організм. Окремі частини істоти (зоїди) відповідають певні функції — харчування, розмноження, пересування.

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