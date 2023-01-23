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  • Схожа на “НЛО” або вагіну: у Туреччині спостерігали рідкісне природне явище

Схожа на “НЛО” або вагіну: у Туреччині спостерігали рідкісне природне явище

Сьогодні 19:26
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У Туреччині, над містом Бурса зафіксували рідкісне природне явище – лінзоподібну хмару.

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Вона має досить дивну форму, а тому стала вірусною в соціальних мережах.

Гігантська хмара рожевого кольору зʼявилася над Бурсою 19 січня. У мережі засумнівались у правдивості фото та відео. Однак вони справжні, метеорологи розвінчали усі сумніви та пояснили, що це за природне явище.

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Це лінзоподібна хмара, що є типом хмари, яка має форму блюдця або збіжної лінзи.

Знімки хмари зробили на заході сонця, і очевидці кажуть, що вона зберігала свою гігантську форму близько години. Колір хмари змінювався в міру того, як вона рухалася навколо сонця. У соціальних мережах коментатори писали, що лінзоподібна хмара над містом нагадує гігантський НЛО або вагіну.

Як пояснюють явище метеорологи, лінзоподібні хмари зазвичай утворюються під час вітру, коли повітря переходить через високі споруди або гори. Це спричиняє конденсацію водяної пари, а хмара нагадує місцевість під ними.

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