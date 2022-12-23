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Сховав тіло в яму: у Дніпрі 44-річний чоловік вбив свого знайомого

Сьогодні 13:58
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На днях у Дніпрі 44-річний чоловік вбив свого 41-річного знайомого, а тіло, щоб приховати сліди злочину, скинув у яму.

Новости Днепра про Сховав тіло в яму: у Дніпрі 44-річний чоловік вбив свого знайомого

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

За даними слідства, 21 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що 41-річний місцевий житель з 12 грудня не виходить на зв’язок. Правоохоронці почали перевіряти всі версії зникнення чоловіка.

Поліцейські встановили, що 12 грудня у будинку підозрюваного у Чечелівському районі між чоловіками виник конфлікт. 44-річний зловмисник завдав потерпілому множинні ножові поранення у шию та голову, внаслідок яких чоловік помер. Після цього підозрюваний сховав тіло вбитого у яму за будинком, виїхав з міста та став переховуватися від органів слідства.

Новости Днепра про Сховав тіло в яму: у Дніпрі 44-річний чоловік вбив свого знайомого

21 грудня підозрюваного розшукали у Кам’янському. Його затримали. 22 грудня зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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Новости Днепра про Сховав тіло в яму: у Дніпрі 44-річний чоловік вбив свого знайомогоУкраїнська

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