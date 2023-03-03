Сховав тіло у сіні: на Дніпропетровщині чоловік вбив товариша

У четвер, 2 березня, близько 16:50 до поліцейського офіцера Юр’ївської територіальної громади надійшла інформація про те, що у хліву на території приватного домоволодіння виявлено тіло чоловіка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що смерть чоловіка настала внаслідок ножового поранення у шию.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Під час слідчих заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 40-річний місцевий мешканець. Під час спілкування чоловік плутався у показах та намагався ввести в оману правоохоронців.

Врешті з’ясувалося, що 28 лютого між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Зловмисник схопив ніж та завдав потерпілому поранення у шию. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник заховав тіло у сіні.

Правоохоронці затримали фігуранта. З місця події вилучено знаряддя злочину – кухонний ніж.

3 березня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 15 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Байкальській знайшли обгоріле тіло: коментар поліції.

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