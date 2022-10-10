Сховатись у «трикутнику»: нагадуємо, що робити і де ховатися під час ракетного обстрілу (ІНСТРУКЦІЯ)

З самого ранку у Дніпрі та по всій Україні пройшла масована ракетна атака. Ворог випустив десятки ракет. Обстріл почався у той час, коли багато людей знаходилося на вулиці. Журналісти dnepr.info вирішили нагадати, що потрібно робити в такій ситуації, якщо ви опинилися на вулиці, у транспорті чи вдома.

Два входи

Перед тим, як ховатися в укритті, потрібно дізнатися: чи має два входи. Це необхідно для того, щоб якщо один вхід буде завалений, можна було вийти через другий. Якщо другого немає – укриття не безпечне.

У будинку

Під час ракетного обстрілу можна сховатися у бомбосховищі, паркінгу, метро, ​​підземному переході чи під’їзді без вікон. Якщо такої можливості немає – можна сховатися вдома. Головне – дотримуватися двох правил: «трикутника життя» та «двох стін».

Між вами та вулицею має бути мінімум 2 стіни. Сісти потрібно нижче за рівень вікон, у кутку кімнати. Бажано, щоб навпроти вас також була стіна. Сидіти потрібно в «позі ембріона», підтягнувши коліна до підборіддя та накривши голову руками. Коли руйнуються стіни, то перекриття падають на меблі та інші великі предмети, а навколо цих предметів утворюється вільний простір, який і називається трикутником життя.

Щоб мінімізувати ураження осколками від скла рекомендується заклеїти вікна скотчем «хрест-навхрест».

На майданчику у під’їзді потрібно пройти у «внутрішню» її частину, де немає зовнішніх стін та вікон. Як «сидіння» можна використовувати сходи. Найбезпечнішими вважаються середні поверхи.

На вулиці

Якщо ракетна атака застала на вулиці, потрібно лягти обличчям на землю, прикрити голову руками і відкрити рот. Після першого вибуху потрібно трохи зачекати, перш ніж вставати. У жодному разі не підходьте до місця вибуху, не піднімайте уламки.

У транспорті

Якщо вибух застав у дорозі, то потрібно вийти з машини чи громадського транспорту та пройти у найближче укриття. Коли немає такої можливості – пригніть в салоні якомога нижче і закрийте голову руками. Не варто ховатись за машиною. Це небезпечно.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

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