Схопив товар та втік: на Дніпропетровщині чоловіка затримали за пограбування магазину

У місті Кривий Ріг чоловіка затримали за пограбування.

Про це повідомляє пресслужба Криворізького районного управління поліції.

Зловмисник не реагував на зауваження продавчині, схопив товар та втік.

Повідомлення по злочин на території Покровського району надійшло до поліції 19 липня. Співробітники відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції встановили місце перебування 32-річного підозрюваного. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, — йдеться у дописі правоохоронців.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.

Вчора, 20 липня, йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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