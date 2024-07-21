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  • Схопив товар та втік: на Дніпропетровщині чоловіка затримали за пограбування магазину

Схопив товар та втік: на Дніпропетровщині чоловіка затримали за пограбування магазину

Сьогодні 13:20
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У місті Кривий Ріг чоловіка затримали за пограбування.

Новости Днепра про Схопив товар та втік: на Дніпропетровщині чоловіка затримали за пограбування магазину

Про це повідомляє пресслужба Криворізького районного управління поліції.

Зловмисник не реагував на зауваження продавчині, схопив товар та втік.

Повідомлення по злочин на території Покровського району надійшло до поліції 19 липня. Співробітники відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції встановили місце перебування 32-річного підозрюваного. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, — йдеться у дописі правоохоронців.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.

Вчора, 20 липня, йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Новости Днепра про Схопив товар та втік: на Дніпропетровщині чоловіка затримали за пограбування магазинуУкраїнська Новости Днепра про Схопив товар та втік: на Дніпропетровщині чоловіка затримали за пограбування магазинуРусский

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