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  • Шопінг не вдався: у Криворізькому районі чоловік намагався вкрасти зимове взуття

Шопінг не вдався: у Криворізькому районі чоловік намагався вкрасти зимове взуття

Сьогодні 21:29
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На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який хотів вкрасти пару зимового взуття.

Новости Днепра про Шопінг не вдався: у Криворізькому районі чоловік намагався вкрасти зимове взуття

Як повідомили в обласній поліції, в Апостолівському районі затримали чоловіка, який хотів вкрасти взуття. Для незаконного шопінгу підозрюваний обрав один із магазинів, куди навідався близько 10 ранку 18 листопада. 

Чоловік вибрав пару зимового взуття, але вирішив не платити за нього та вкрасти. Після цього сів у ВАЗ та втік з місця злочину. Щоправда, далеко сховатися не вдалося, адже вже через дві години його затримали криворізькі правоохоронці. 

Крадієм виявився 38-річний чоловік. Свій вчинок затриманий ніяк не пояснив. 

19 листопада чоловіку оголосили про підозру в крадіжці. Наразі вирішується питання стосовно обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

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Новости Днепра про Шопінг не вдався: у Криворізькому районі чоловік намагався вкрасти зимове взуттяУкраїнська

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