Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виконає рекомендації Єврокомісії щодо вступу в ЄС

Прем'єр-міністр України заявив, що Україна виконала більшість рекомендацій Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ в ЄС.

Роботи ще багато, але за словами прем’єр-міністра Україна виконала вже сім рекомендацій Єврокомісії, які необхідні для набуття членства в ЄС. Про це Шмигаль проінформувати під час пресконференції з Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

По деяких із них прогрес суттєвий, по деяких ми очікуємо рекомендації Венеційської комісії, а також Європейської комісії, але я переконаний, що до кінця року ми їх виконаємо, – сказав глава уряду.

Шмигаль зазначив, що найближчим часом український парламент ухвалить низку євроінтеграційних законів.

Прем’єр-міністр Чехії відзначив успіхи України, адже виконати ці вимоги непросто, але він вже бачить прогрес.

Нагадаємо, глави держав та урядів ЄС 23 червня ухвалили рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Тоді ж Брюссель висунув на адресу Києва вимоги щодо проведення реформ, надавши список із семи пунктів.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що попри російську агресію Україна продовжить утілювати законодавство, норми та правила Євросоюзу, а Кабінет Міністрів розробить відповідну дорожню карту для виконання вимог щодо вступу до ЄС.

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