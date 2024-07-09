Шмигаль розказав, коли покращиться ситуація зі світлом

Покращення ситуації з відключеннями світла слід очікувати у кінці липня.

Світло вимикатимуть менше у зв’язку із завершенням ремонтних робіт на деяких обʼєктах генерації. Це збільшить потужність в енергосистемі і відключення будуть менш тривалими.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“У двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації в енергетиці. Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими”, – написав Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Він також додав, що Уряд розробив комплекс заходів, які стимулюватимуть громадян та бізнес до енергетичної стійкості і запрацюють до 25 липня:

Кредити для громадян під 0%, до 480 тис. грн, на 10 років для встановлення сонячних, вітрових установок та систем накопичення електроенергії.

Пільгові кредити для малого й середнього бізнесу. До 150 млн грн, на строк до 10 років, під 5-7-9% річних для встановлення газової електрогенерації. На територіях, що межують із зоною бойових дій, процентна ставка знижується до 1-5% на перші два роки, а кредити на інвестиційні цілі з наступного року можна буде взяти під 5% річних.

Кредити для ОСББ та ЖБК на суму до 5 млн грн. За рахунок цих коштів співвласники житла встановлять сонячні станції і теплові насоси. Потім держава в межах програми «ГрінДІМ» компенсує їм 70% витрат на проєкт.

Кредити для великого бізнесу на 5-7 років під 14-16% річних, під заставу обладнання. Спільно з НБУ ми провели роботу з банківським сектором, який готовий забезпечити таке кредитування.

До Верховної Ради подані законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.

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