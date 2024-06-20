Шматочок Провансу посеред міста: де у Дніпрі квітнуть галявини лаванди (ФОТО)

У Ботанічному саду ДНУ ім. Олеся Гончара квітує лаванда.
Про це повідомили співробітники установи на офіційній Facebook-сторінці.
Ботсад нині працює по буднях з 9.00 до 15.00.
А у виробничій теплиці завжди можна придбати щось цікавеньке.
Постійно діє обмін рослин. Також з полицею обміну можна придбати рослини за донат, який піде на опалення для теплиці, – йдеться у повідомленні.
Побачити відеоанонс можна ТУТ.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за 20 хвилин від Дніпра розташоване лавандове поле – ціна оренди і як доїхати.
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