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  • Шматочок Провансу посеред міста: де у Дніпрі квітнуть галявини лаванди (ФОТО)

Шматочок Провансу посеред міста: де у Дніпрі квітнуть галявини лаванди (ФОТО)

Сьогодні 11:35
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У Дніпрі є місця, де квітнуть поля лаванди.

Новости Днепра про Шматочок Провансу посеред міста: де у Дніпрі квітнуть галявини лаванди (ФОТО)

У Ботанічному саду ДНУ ім. Олеся Гончара квітує лаванда.

Про це повідомили співробітники установи на офіційній Facebook-сторінці.

Ботсад нині працює по буднях з 9.00 до 15.00.

А у виробничій теплиці завжди можна придбати щось цікавеньке.
Постійно діє обмін рослин. Також з полицею обміну можна придбати рослини за донат, який піде на опалення для теплиці, – йдеться у повідомленні. 

Побачити відеоанонс можна ТУТ. 

Новости Днепра про Шматочок Провансу посеред міста: де у Дніпрі квітнуть галявини лаванди (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за 20 хвилин від Дніпра розташоване лавандове поле – ціна оренди і як доїхати.

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Новости Днепра про Шматочок Провансу посеред міста: де у Дніпрі квітнуть галявини лаванди (ФОТО)Українська

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