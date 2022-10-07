«Шкурастий» та з флегматичним характером: як виглядає кошеня за 75 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Кошеня породи довгошерстий екзот продають у Дніпрі за 75 тис грн. Звір абсолютно білого кольору його батьки перевірені на різні генетичні захворювання. Кошеня має всі потрібні документи, паспорти. Також окрім білого кольору шерсті у нього очі різного кольору.
Зовні дуже схожа на персів, має флегматичний характер, порода дружня до інших кішок і собак.
За майже 71,5 тис. грн можна купити кошеня британської породи. Забарвлення шерсті у нього золотисте, що вважається рідкістю і «дорогим» кольором.
54,3 тис грн коштуватиме кошеня породи девон-рекс, малюкові ще немає і трьох місяців. Новому власнику можна буде забрати звірятка лише через місяць, коли той матиме всі необхідні щеплення.
Порода з’явилася в 1960-х роках у Великій Британії, відрізняється кучерявою шерстю, що рідко викликає алергію. Особливістю є великі вуха.
Майже 49 тис грн коштуватиме кошеня породи регдол. Йому вже є вісім місяців. Кошеня кастроване, з блакитними очима і густою доглянутою вовною. За словами продавця у малюка «відмінні шоу-перспективи та шоу-темперамент». Котик вакцинований з повним пакетом документів та готовий до переїзду до нового будинку.
Ця порода великих кішок з досить довгою вовною, мають м’який добрий характер, не випускають пазурів при грі.
41,3 тис грн коштуватиме кошеня сибірської породи. У нього є щеплення, документи та можливий торг.
У таких кішок дуже пухнаста шерсть, середня вага може становити від 4 до 9 кг залежно від віку та статі. Порода вважається гіпоалергенною.
Стільки ж обійдеться кошеня породи ельф із блакитними очима. У нього немає вовни, зате він «шкурастий» і з «хорошим вухом». Котику вже виповнився рік.
Ельф – це відносно молода порода кішок, виведена у 2006 році. Гібрид канадського сфінксу та американського керла. Називається так через свої вуха, що стирчать і незвичайні. Зазвичай вовни вони не мають, але в деяких можна «розглянути» шерсть на лапах, хвості та вухах. На тілі дуже багато складочок. У цієї породи практично немає вусів, у деяких котів можна знайти одиночні волоски.
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