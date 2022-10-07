«Шкурастий» та з флегматичним характером: як виглядає кошеня за 75 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі продають дуже багато породистих котів, але ціни на них майже зрівнялися із ціною на старенький автомобіль. Таке кошеня підійде тим, хто хоче возити його на різні виставки або займатися розведенням породи, знайомити його з іншими котами чи кішками, «водити» на побачення і заробляти таким чином гроші. З іншого боку, любов до тварин безцінна і якщо сподобалося кошеня тієї чи іншої породи, яка різниця стільки титулів у його батьків і яка його ціна.

Кошеня породи довгошерстий екзот продають у Дніпрі за 75 тис грн. Звір абсолютно білого кольору його батьки перевірені на різні генетичні захворювання. Кошеня має всі потрібні документи, паспорти. Також окрім білого кольору шерсті у нього очі різного кольору.

Зовні дуже схожа на персів, має флегматичний характер, порода дружня до інших кішок і собак.

За майже 71,5 тис. грн можна купити кошеня британської породи. Забарвлення шерсті у нього золотисте, що вважається рідкістю і «дорогим» кольором.

54,3 тис грн коштуватиме кошеня породи девон-рекс, малюкові ще немає і трьох місяців. Новому власнику можна буде забрати звірятка лише через місяць, коли той матиме всі необхідні щеплення.

Порода з’явилася в 1960-х роках у Великій Британії, відрізняється кучерявою шерстю, що рідко викликає алергію. Особливістю є великі вуха.

Майже 49 тис грн коштуватиме кошеня породи регдол. Йому вже є вісім місяців. Кошеня кастроване, з блакитними очима і густою доглянутою вовною. За словами продавця у малюка «відмінні шоу-перспективи та шоу-темперамент». Котик вакцинований з повним пакетом документів та готовий до переїзду до нового будинку.

Ця порода великих кішок з досить довгою вовною, мають м’який добрий характер, не випускають пазурів при грі.

41,3 тис грн коштуватиме кошеня сибірської породи. У нього є щеплення, документи та можливий торг.

У таких кішок дуже пухнаста шерсть, середня вага може становити від 4 до 9 кг залежно від віку та статі. Порода вважається гіпоалергенною.

Стільки ж обійдеться кошеня породи ельф із блакитними очима. У нього немає вовни, зате він «шкурастий» і з «хорошим вухом». Котику вже виповнився рік.

Ельф – це відносно молода порода кішок, виведена у 2006 році. Гібрид канадського сфінксу та американського керла. Називається так через свої вуха, що стирчать і незвичайні. Зазвичай вовни вони не мають, але в деяких можна «розглянути» шерсть на лапах, хвості та вухах. На тілі дуже багато складочок. У цієї породи практично немає вусів, у деяких котів можна знайти одиночні волоски.

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