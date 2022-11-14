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  • Шкідливі звички: у Дніпрі чоловіку винесли попередження за куріння у парку

Шкідливі звички: у Дніпрі чоловіку винесли попередження за куріння у парку

Сьогодні 08:00
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У Дніпрі чоловіку винесли попередження за куріння у громадському місці.

Новости Днепра про Шкідливі звички: у Дніпрі чоловіку винесли попередження за куріння у парку

Містянин курив тютюнові сигарети у Придніпровському парку, хоча з 11 липня в Україні діє заборона будь-якого куріння у громадських місцях. Самарський районний суд Дніпра виніс чоловіку попередження, але у разі повторного порушення він платитиме штраф.

У Дніпрі заборонено куріння:

  • на зупинках громадського транспорту;
  • на дитячих майданчиках;
  • на вокзалах та станціях;
  • у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
  • у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
  • у спортзалах та на території спортивних та фізкультурно-оздоровчих майданчиків та установ фізичної культури та спорту;
  • у приміщеннях та на території навчальних закладів;
  • у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
  • у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення людей;
  • у приміщеннях гуртожитків;
  • в аеропортах (крім спеціально відведених для цього місць);
  • у ліфтах;
  • у місцях загального використання житлових будинків;
  • у підземних переходах;
  • у громадському транспорті та таксі.

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Новости Днепра про Шкідливі звички: у Дніпрі чоловіку винесли попередження за куріння у паркуУкраїнська Новости Днепра про Шкідливі звички: у Дніпрі чоловіку винесли попередження за куріння у паркуРусский

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