Шкідливі звички: у Дніпрі чоловіку винесли попередження за куріння у парку
Шкідливі звички: у Дніпрі чоловіку винесли попередження за куріння у парку
Сьогодні 08:00
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У Дніпрі чоловіку винесли попередження за куріння у громадському місці.
Містянин курив тютюнові сигарети у Придніпровському парку, хоча з 11 липня в Україні діє заборона будь-якого куріння у громадських місцях. Самарський районний суд Дніпра виніс чоловіку попередження, але у разі повторного порушення він платитиме штраф.
У Дніпрі заборонено куріння:
на зупинках громадського транспорту;
на дитячих майданчиках;
на вокзалах та станціях;
у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
у спортзалах та на території спортивних та фізкультурно-оздоровчих майданчиків та установ фізичної культури та спорту;
у приміщеннях та на території навчальних закладів;
у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення людей;
у приміщеннях гуртожитків;
в аеропортах (крім спеціально відведених для цього місць);
у ліфтах;
у місцях загального використання житлових будинків;
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