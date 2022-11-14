Шкідливі звички: у Дніпрі чоловіку винесли попередження за куріння у парку

У Дніпрі чоловіку винесли попередження за куріння у громадському місці.

Містянин курив тютюнові сигарети у Придніпровському парку, хоча з 11 липня в Україні діє заборона будь-якого куріння у громадських місцях. Самарський районний суд Дніпра виніс чоловіку попередження, але у разі повторного порушення він платитиме штраф.

У Дніпрі заборонено куріння:

на зупинках громадського транспорту;

на дитячих майданчиках;

на вокзалах та станціях;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

у спортзалах та на території спортивних та фізкультурно-оздоровчих майданчиків та установ фізичної культури та спорту;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення людей;

у приміщеннях гуртожитків;

в аеропортах (крім спеціально відведених для цього місць);

у ліфтах;

у місцях загального використання житлових будинків;

у підземних переходах;

у громадському транспорті та таксі.

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